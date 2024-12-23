Вошли с аккаунта самого высокого уровня: в ВР сказали, как РФ украла информацию из госреестров

Во время кибератаки на госреестры Украины россияне удалили один из самых закрытых реестров. Стало известно, удастся ли восстановить уничтоженную информацию.

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В Раде сделали заявление по кибератаке на госреестры/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Кратко:

В Раде сказали, каким образом россияне могли осуществить кибератаку на госреестры Украины

Базы данных удалось сохранить, поэтому реестры можно восстановить, говорят в ВР

Масштабная кибератака на государственные реестры Министерства юстиции Украины могла произойти как через фишинг, так и через подкуп работников, которые имели доступ к этим реестрам.

Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, сообщает "Радио Свобода".

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Он отметил, что проведенная атака была хорошо подготовленной. Также известно, что вход состоялся с аккаунта высокого уровня.

По словам Федиенко, враг для проведения такой атаки мог вербовать работника учреждения. Кроме этого, мог быть использован многоуровневый механизм подкладывания флешки, чтобы она пришла в человека внутренний периметр и была включена.

"Здесь может быть фишинг компьютеров всех работников, которые, возможно, работают с закрытым контуром, дистанционно, что в принципе запрещено. Поэтому это точно не Вася, Петя и кто-то еще. Это четко, круто спланированная кибернетическая атака, которую возможно было сделать с учетом достаточно системной организации", - рассказал Федиенко.

Однако он отметил, что, по его информации, базы данных удалось сохранить, поэтому реестры можно восстановить.

"Если у них сохранились где-то образы (архив данных - ред.), что, я надеюсь, хорошо. Мне подтвердили эту информацию из закрытых источников, я думаю, что неделю-две - они начнут постепенно-постепенно восстанавливаться", - подчеркнул Федиенко.

Россияне удалили один из самых закрытых украинских реестров

В то же время экс-министр юстиции Украины Денис Малюська отметил, что удаление россиянами украинских реестров не является серьезной проблемой, ведь существуют резервные копии. Поэтому, по его словам, в ближайшее время все будет восстановлено. Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Абсолютное большинство информации, о которой россияне говорят, что украли, и так находилась в свободном доступе. Единственным исключением из этого правила была информация из Государственного реестра актов гражданского состояния - это один из самых закрытых реестров, где хранится информация, в которой, казалось бы, никакой тайны нет - что кто-то родился или женился", - отметил Малюська.

Малюська добавил, что это далеко не первый ресурс, который россияне атаковали с начала полномасштабного вторжения. В то же время он обратил внимание, что, судя по их заявлениям, ранее они фокусировались на том, чтобы украсть информацию, а во время прошлой атаки они информацию не только украли, но и уничтожили. Он отметил, что это указывает на изменение поведения российских хакеров.

В то же время он заверил, что нет сомнений в том, что информацию удастся восстановить, ведь у Минюста есть много резервных копий.

Атака россиян на госреестры Украины - последние новости

Ранее Главред сообщал, что РФ совершила масштабную кибератаку на госреестры - стало известно, сколько продлится восстановление. В четверг, 19 декабря, на государственные реестры Украины была совершена самая масштабная внешняя кибератака за последнее время. Атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры Украины.

В Минюсте ответили, уцелели ли данные госреестров после масштабной кибератаки РФ. Потери данных во время масштабной кибератаки со стороны российских хакеров, в результате которой временно вышли из строя госреестры Минюста, Дія и Резерв+, не произошло. На восстановление понадобится около двух недель, сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко.

Также сообщалось, что хакеры удалили один из самых закрытых реестров в Украине. По словам бывшего министра юстиции Дениса Малюськи, у российских хакеров изменилось поведение.

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Кто такой Александр Федиенко? Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

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