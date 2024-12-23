Дмитрий Комаров возвращается: путешественник рассказал о новом сезоне "Мира наизнанку"

Дмитрий Комаров возвращается с новым сезоном документального исследовательского тревел-проекта "Мир наизнанку. Украина". Премьера состоится уже скоро на 1+1.

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Мир наизнанку. Украина - 1+1 покажут новый сезон с Дмитрием Комаровым / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Самый опытный путешественник страны годами искал места силы в далеких и экзотических уголках мира - Непале, Китае, Японии, Латинской Америке и т.д., - но самое мощное из них нашел дома - в Украине. Наш народ показывает пример стойкости и силы духа всему миру и третий год успешно сопротивляется российским войскам и стране, которая в 28 раз больше по площади.

Но что именно делает нас, украинцев, сильными? Новая экспедиция "Мира наизнанку" посвящена поискам ответов на этот вопрос. В каждом эпизоде нового сезона зрителя ждет новое путешествие, в котором Дмитрий Комаров будет исследовать определенный источник силы, предлагая украинцам новый взгляд на самих себя и свою землю.

"Я всегда, когда путешествовал по миру - знакомил иностранцев с украинской культурой. И в Африке, и в Азии, и в Америке все всегда удивлялись и интересовались. Но по-настоящему Украина удивила весь мир в 22-м. И продолжает удивлять уже третий год! Война открыла украинцев по-новому - в первую очередь, для самих себя. Мы сами себя удивили. Откуда в наших людях такая сила? Этот вопрос стал основным в новом сезоне "Мира наизнанку". Мы начинаем большую экспедицию в поисках силы украинцев. От Ужгорода до Торецка, от Черниговщины до острова Змеиный. Мы проедем всю страну: с Юга на Север, с Запада на Восток, будем искать силу на земле и под ней, в воздухе и на воде. Этот сезон точно добавит вам оптимизма и неоднократно удивит", - сказал Дмитрий Комаров.

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У зрителя будет уникальная возможность почувствовать себя первооткрывателем вместе с любимой телепрограммой. Ведь, как оказалось, на карте Украины до сих пор есть "белые пятна"! Например, Дмитрий Комаров и команда проекта впервые определят самый высокогорный населенный пункт Украины. А еще - решатся на опасную и сверхважную экспедицию на остров Змеиный, попадут на свадьбу в закрытое сообщество людей, чьи верования иногда пугают, узнают секреты силы стальных людей и настоящих украинских золотоискателей.

Будут и рискованные спуски в пещеры, и экзотические обряды, и невероятные приключения и, конечно, истории людей, которые являются примером силы для других - все, за что так любят "Мир наизнанку" зрители.

Что делает украинцев сильными? Смотрите в новом сезона "Мир наизнанку. Украина" уже совсем скоро на 1+1 Украина.

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