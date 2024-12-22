Справятся с оптической иллюзией единицы: найдите лишний гриб за 7 секунд

Оптические иллюзии - это интригующие изображения, которые бросают вызов нашему стандартному восприятию и визуальным навыкам.

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Найдите лишний гриб за 7 секунд / Фото: Jagranjosh

На картинке изображена сетка, полная разноцветных грибов. На первый взгляд все они кажутся совершенно одинаковыми. Однако это не так. Есть один гриб, который отличается от остальных. Сможете ли вы найти его за 7 секунд?

Головоломка от Jagranjosh довольно непростая. Поиск отличающегося ото всех гриба будет хорошей проверкой ваших навыков наблюдения. Готовы? Время пошло!

Внимательно посмотрите на изображение. Вы заметили необычный гриб?

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Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Поздравляем внимательных читателей. У вас отличные зрительные навыки. Те, кто не смог найти решение головоломки, могут найти подсказку ниже. Непохожий на другие гриб находится в 7-м столбце. Он обведен красным кружком.

Поздравляем внимательных читателей / Фото: Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.

Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, где-то среди них спрятался пингвин. Животные очень похожи, что значительно усложняет поиск.

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