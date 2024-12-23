Лучше, чем любой салат: вкусные шарики "Рафаэлло" из крабовых палочек - рецепт

Украинская блогерша поделилась интересным рецептом, который удивит любого гурмана.

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Как приготовить шарики из крабовых палочек / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Крабовые палочки - это универсальный продукт, который можно использовать для приготовления различных блюд, в том числе и легких закусок к Новому году, передает Главред.

Популярный украинский блогер @anny.cooking предлагает вашему вниманию очень вкусную и нежную закуску "Рафаэлло".

Ингредиенты:

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200 г крабовых палочек;

3 вареных яйца;

2 плавленых сливочных сырка;

1 зубчик чеснока;

оливки/маслины;

1/3 ч.л. соли.

Рецепт шариков из крабовых палочек - видео:

Первым делом сварите яйца вкрутую. Затем охладите, очистите и натрите на мелкую терку.

Крабовые палочки и сыр также натрите. Часть палочек следует "разобрать" на волокна.

Очищенный чеснок пропустите через пресс или натрите на терку.

Соедините сыр, крабовые палочки, яйца, чеснок, майонез и перемешайте. Не забудьте добавить соль.

Сформируйте из массы небольшие шарики размером с грецкий орех. Обваляйте их в оставшейся крабовой стружке. В серединку можно положить оливки или же маслины.

Перед подачей лучше поставить закуску в холодильник на 30 минут.

Приятного аппетита!

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Кто такая anny.cooking anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсетях. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 400 тысяч пользователей в Instagram.

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