Лучше, чем любой салат: вкусные шарики "Рафаэлло" из крабовых палочек - рецепт

Крабовые палочки - это универсальный продукт, который можно использовать для приготовления различных блюд, в том числе и легких закусок к Новому году, передает Главред.
Популярный украинский блогер @anny.cooking предлагает вашему вниманию очень вкусную и нежную закуску "Рафаэлло".
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек;
- 3 вареных яйца;
- 2 плавленых сливочных сырка;
- 1 зубчик чеснока;
- оливки/маслины;
- 1/3 ч.л. соли.
Рецепт шариков из крабовых палочек - видео:
@anny.cooking Крабовые рафаэлло? ну ооочень вкусная и нежная закуска! ?Ингредиенты: 200 г крабовых палочек @Водный Мир 3 вареных яйца 2 плавленых сливочных сырка 1 зубчик чеснока оливки/маслины 1/3 ч.л. соли ?Приготовление на видео, приятного аппетита! #закуска#оченьвкусно#крабовыепалочки#великодныерецепты#пасхальный2024♬ Little Things - Adrian Berenguer
Первым делом сварите яйца вкрутую. Затем охладите, очистите и натрите на мелкую терку.
Крабовые палочки и сыр также натрите. Часть палочек следует "разобрать" на волокна.
Очищенный чеснок пропустите через пресс или натрите на терку.
Соедините сыр, крабовые палочки, яйца, чеснок, майонез и перемешайте. Не забудьте добавить соль.
Сформируйте из массы небольшие шарики размером с грецкий орех. Обваляйте их в оставшейся крабовой стружке. В серединку можно положить оливки или же маслины.
Перед подачей лучше поставить закуску в холодильник на 30 минут.
Приятного аппетита!
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Кто такая anny.cooking
anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсетях. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 400 тысяч пользователей в Instagram.
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