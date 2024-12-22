Бритни Спирс борется с "сильной печалью": что расстроило звезду

Вы узнаете:
- Что расстроило Бритни Спирс
- Что она сказала
Американская певица Бритни Спирс сказала, что она борется с "тяжелой печалью" из-за грубых комментариев о ее фирменных танцевальных видео в Instagram.
"Я сняла видео, на котором я танцую. Но так много людей сказали так много подлых вещей... если бы они только знали, насколько тяжела моя печаль", — написала принцесса поп-музыки в длинной подписи в Instagram, вместе с каруселью из нескольких фотографий, включая мемы, снимок, на котором она сидит на пляже без одежды, и изображение ее груди в черном кружевном бюстгальтере.
"Это чертово чудо от Бога, что я играла и танцевала, и точка. Это безумие!!!" — продолжила она.
42-летняя Спирс призналась, что чуть не пропустила свой недавний отпуск на пляже, потому что ей было "грустно", но она расслабилась, увидев океан, "маленький отель, похожий на квартиру, и стол для завтрака внутри бассейна".
Послушав "мрачную музыку" и Эми Уайнхаус, Бритни сказала, что "заглянула в свой телефон" и была разочарована, увидев столько ненависти.
"Я подумала: "Черт, я так многого не показывала, но мне грустно, что люди говорят обо мне гадости", — написала она.
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Напомним, ранее Главред писал о том, что Бритни Спирс в процессе развода с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.
После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.
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Кто такая Бритни Спирс?
Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".
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