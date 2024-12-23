Что можно добавить в бачок унитаза: хитрость, которая удивит многих

Каждая хозяйка хочет, чтобы туалет оставался чистым, а в самой туалетной комнате был свежий аромат. Чистый и свежий запах не всегда легко обеспечить, поэтому возникает вопрос, что добавить в сливной бачок унитаза, чтобы этого добиться. Мы расскажем об одном из интересных способов.
Автор YouTube-канала Марина Жукова показала, как положила в бачок жидкое мыло для поддержания свежести и чистоты унитаза.
Что можно положить в бачок унитаза, чтобы был приятный запах
Бутылка с жидким мылом в бачке
Автор советует положить в бачок бутылку с жидким мылом. На видео она показала, что у нее в бачке 1 литр жидкого мыла. После каждого смывания появляется пена и приятный аромат.
Все работает таким образом: бутылка опускается внутрь бачка, вода уходит из него, а мыло поступает в бачок, а затем в унитаз.
Каждый слив будет с пеной – чистить унитаз и оставлять в комнате персиковый аромат.
Где делать отверстие в бутылке
Дырку нужно сделать чуть выше уровня воды при спуске. Когда вода спущена, нужно сделать замер.
Отверстие делается примерно в 3 сантиметрах от дна. Можно сделать и два небольших надреза.
Смотрите видео, что положить в туалетный бачок для свежести:
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Кто такая Марина Жукова?
Марина Жукова – автор YouTube-канала "Марина Жукова". Тематика – полезные советы и лайфхаки для домохозяек. У канала более 450 миллионов просмотров, указано в описании.
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