Что можно добавить в бачок унитаза: хитрость, которая удивит многих

Если вы не знаете, что положить в бачок унитаза, чтобы всегда было чисто и свежо, можете попробовать совет, для которого понадобится бутылка с жидким мылом.

https://glavred.info/life/chto-mozhno-dobavit-v-bachok-unitaza-hitrost-kotoraya-udivit-mnogih-10624559.html Ссылка скопирована

Что положить в бачок унитаза, чтобы вода оставалась свежей, а в унитазе было чисто / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка хочет, чтобы туалет оставался чистым, а в самой туалетной комнате был свежий аромат. Чистый и свежий запах не всегда легко обеспечить, поэтому возникает вопрос, что добавить в сливной бачок унитаза, чтобы этого добиться. Мы расскажем об одном из интересных способов.

Автор YouTube-канала Марина Жукова показала, как положила в бачок жидкое мыло для поддержания свежести и чистоты унитаза.

Что можно положить в бачок унитаза, чтобы был приятный запах

Бутылка с жидким мылом в бачке

Автор советует положить в бачок бутылку с жидким мылом. На видео она показала, что у нее в бачке 1 литр жидкого мыла. После каждого смывания появляется пена и приятный аромат.

Все работает таким образом: бутылка опускается внутрь бачка, вода уходит из него, а мыло поступает в бачок, а затем в унитаз.

Каждый слив будет с пеной – чистить унитаз и оставлять в комнате персиковый аромат.

Где делать отверстие в бутылке

Дырку нужно сделать чуть выше уровня воды при спуске. Когда вода спущена, нужно сделать замер.

Отверстие делается примерно в 3 сантиметрах от дна. Можно сделать и два небольших надреза.

Смотрите видео, что положить в туалетный бачок для свежести:

Другие новости:

Кто такая Марина Жукова? Марина Жукова – автор YouTube-канала "Марина Жукова". Тематика – полезные советы и лайфхаки для домохозяек. У канала более 450 миллионов просмотров, указано в описании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред