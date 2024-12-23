Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти три панды

Попробуйте разгадать хитрую и очень непростую головоломку – на картинке, где множество панд в очках, нужно найти других панд, которые от них немного отличаются.

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Найдите трех панд за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного перезагрузиться и сменить деятельность, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют расслабиться и весело провести время с семьей или друзьями. На этот раз нам нужно найти трех особенных панд.

Головоломка от Jagranjosh потребует от нас находчивости и смекалки. Чтобы найти особенных панд, надо внимательно рассмотреть рисунок.

На картинке – множество панд. На первый взгляд, они все практически одинаковые. Наша задача – найти панд, которые без солнцезащитных очков.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете трех панд / Jagranjosh

Не удалось найти особенных панд? Ловите подсказку: панды без очков слева в углу, чуть ниже по центру, и еще ниже, но немного правее на картинке.

Если удалось найти трех особенных панд, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Найти одного-единственного пингвина среди туканов будет непростой задачкой.

Также можно поразгадывать оптическую иллюзию, в которой надо за 7 секунд найти паука. В комнате много разбросанных вещей, и где там спрятался паук – непонятно.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение.

Мужчина с детьми на балконе сажает цветы. Рядом – кошка и собака. Где-то среди них спряталась гусеница, которую нам и предстоит искать.

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