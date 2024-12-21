Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти гусеницу

Когда нужно немного разгрузиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них заставляет задуматься или улыбнуться. На этот раз нам нужно найти гусеницу.
Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. На изображении – люди и множество предметов, что мешает концентрации и решению задачки.
На картинке – по всей видимости, отец со своими детьми, которые на балконе сажают цветы. Слева на стульчике спит кот, а в центре собака. Наша задача – найти, где же здесь гусеница.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти гусеницу? Ловите подсказку: посмотрите в левый верхний угол картинки. Правильный ответ обведен белым кружком.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.
Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, где-то среди них спрятался пингвин. Животные очень похожи, что значительно усложняет поиск.
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