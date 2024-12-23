Вкус Рождества: от классических рецептов до новых кулинарных традиций с Culinara и звездными шеф-поварами

На Рождество украинцы собираются вместе, чтобы поделиться теплом и любовью, поддержать традиции или начать новые. В это особое время кухня становится сердцем дома. Здесь рождаются самые теплые моменты: от первого прикосновения к ингредиентам и до смеха за праздничным столом, от передачи рецептов, которые сохраняют тепло поколений, до рождения новых традиций.
Блюда на Рождество - это не просто еда, а особый язык любви, проявление заботы и символ единения. Рождественский ужин - это магия, которая начинается с первого блюда, приготовленного с любовью.
Именно эту магию помогает воссоздать Culinara - первое украинское кулинарное приложение. Вместе со звездными украинскими шеф-поварами и барменами Сulinara подготовила эксклюзивную подборку "Праздничные коллекции". Это не просто перечень рецептов - это праздничный гид, который поможет превратить приготовление Рождественского ужина в момент счастья. Здесь каждый найдет что-то свое: от праздничных закусок до изысканных десертов, от уютной праздничной классики до блюд, которые начинают новые кулинарные традиции.
"Праздничные коллекции" оформлены в виде детальных пошаговых видеоинструкций с текстовым описанием, чтобы можно было легко приготовить блюдо или коктейль.
Выбрать тип праздничного блюда помогут категории:
- "Рецепты для большой компании " - идеальны для тех, кто любит праздновать в широком кругу родных и друзей. "Полента с курицей и грибами", "Карпачо из тунца", "Меренговый рулет с ягодами, фисташками и конфи манго-маракуя" или "Вишневый Мангеттен" - эти блюда сделают вечер незабываемым.
- "Простые праздничные рецепты за 15 минут " - находка для тех, кто имеет мало времени или только начинает кулинарный путь, однако хочет показать заботу и любовь, поразить гостей. Минимум времени на кухне, простота в приготовлении - максимум счастья.
- "Подборка от звездных шеф-поваров " - блюда ресторанного уровня в вашей тарелке. Изысканные подачи, необычные сочетания вкусов и пошаговые видеоинструкции от лучших шефов Украины. Ольга Мартыновская, Анастасия Голобородько, Дмитрий Кривошап, Максим Пустовит, Сергей Хегай, Елена Жаботинская, Асмик Гаспарян, Максим Пустовит помогут вам почувствовать себя звездным кулинаром.
- "Диетические праздничные рецепты " - легкие, но насыщенные блюда удовлетворят и гурманов, и тех, кто придерживается специальных диет.
- "Праздничные десерты", "Праздничные салаты" ,"Праздничные закуски "...И это еще не все.
Culinara позаботилась и об украинцах, которые хотят отойти от традиционных постсоветских праздничных блюд. Категория "Новейшие праздничные рецепты " - это ваш билет в мир современных праздничных блюд из разных кухонь мира и возможность обновить кулинарные традиции."Утиное филе с терияки", "Картофель алигот" или "Карпачо из цуккини с пармезаном" станут достойной заменой "Салату мимоза", "Мясу по-французски" или "Наполеону". Более того - поразят своим вкусом и видом, ведь рецепты готовили эксклюзивно для приложения победители известного кулинарного проекта "МастерШеф"
В то же время традиционные рецепты, которые для многих являются символами праздников, вы тоже найдете в приложении. Подборка "Классические праздничные рецепты " - это хорошо известные рецепты селедки под шубой, запеченной утки или классического медовика.
Рождественский стол - это не только блюда, но и правильно подобранные напитки, которые добавляют настроения и завершают вкусовую композицию. Culinara сделала особую подборку коктейлей к зимним праздникам от барменов мирового уровня. Подборка учитывает самые разные вкусы: от крепких коктейлей с утонченной горчинкой или легкой терпкостью до нежных, сладких игристых вариантов. Выбирайте классический "Негрони", "Изи Райдер" с пряностями, "Спритц" или "Порн стар мартини" для любителей ярких вкусов. А если празднуете в семейном кругу - попробуйте безалкогольные варианты - сладкие, с фруктовыми нотками, которые понравятся даже детям.
Блюда из подборки "Праздничные рецепты" сможет приготовить каждый благодаря детальным пошаговым текстовым и видеоинструкциям.
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Готовьте праздничный ужин вместе с Culinara и пусть он станет по-особенному вкусным, наполненным любовью в каждом блюде!
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