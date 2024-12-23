Вкус Рождества: от классических рецептов до новых кулинарных традиций с Culinara и звездными шеф-поварами

https://glavred.info/ukraine/vkus-rozhdestva-ot-klassicheskih-receptov-do-novyh-kulinarnyh-tradiciy-s-culinara-i-zvezdnymi-shef-povarami-10624526.html Ссылка скопирована

На Рождество украинцы собираются вместе, чтобы поделиться теплом и любовью, поддержать традиции или начать новые. В это особое время кухня становится сердцем дома. Здесь рождаются самые теплые моменты: от первого прикосновения к ингредиентам и до смеха за праздничным столом, от передачи рецептов, которые сохраняют тепло поколений, до рождения новых традиций.

Блюда на Рождество - это не просто еда, а особый язык любви, проявление заботы и символ единения. Рождественский ужин - это магия, которая начинается с первого блюда, приготовленного с любовью.

Именно эту магию помогает воссоздать Culinara - первое украинское кулинарное приложение. Вместе со звездными украинскими шеф-поварами и барменами Сulinara подготовила эксклюзивную подборку "Праздничные коллекции". Это не просто перечень рецептов - это праздничный гид, который поможет превратить приготовление Рождественского ужина в момент счастья. Здесь каждый найдет что-то свое: от праздничных закусок до изысканных десертов, от уютной праздничной классики до блюд, которые начинают новые кулинарные традиции.

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"Праздничные коллекции" оформлены в виде детальных пошаговых видеоинструкций с текстовым описанием, чтобы можно было легко приготовить блюдо или коктейль.

Выбрать тип праздничного блюда помогут категории:

"Рецепты для большой компании " - идеальны для тех, кто любит праздновать в широком кругу родных и друзей. "Полента с курицей и грибами", "Карпачо из тунца", "Меренговый рулет с ягодами, фисташками и конфи манго-маракуя" или "Вишневый Мангеттен" - эти блюда сделают вечер незабываемым.

" - идеальны для тех, кто любит праздновать в широком кругу родных и друзей. "Полента с курицей и грибами", "Карпачо из тунца", "Меренговый рулет с ягодами, фисташками и конфи манго-маракуя" или "Вишневый Мангеттен" - эти блюда сделают вечер незабываемым. "Простые праздничные рецепты за 15 минут " - находка для тех, кто имеет мало времени или только начинает кулинарный путь, однако хочет показать заботу и любовь, поразить гостей. Минимум времени на кухне, простота в приготовлении - максимум счастья.

" - находка для тех, кто имеет мало времени или только начинает кулинарный путь, однако хочет показать заботу и любовь, поразить гостей. Минимум времени на кухне, простота в приготовлении - максимум счастья. "Подборка от звездных шеф-поваров " - блюда ресторанного уровня в вашей тарелке. Изысканные подачи, необычные сочетания вкусов и пошаговые видеоинструкции от лучших шефов Украины. Ольга Мартыновская, Анастасия Голобородько, Дмитрий Кривошап, Максим Пустовит, Сергей Хегай, Елена Жаботинская, Асмик Гаспарян, Максим Пустовит помогут вам почувствовать себя звездным кулинаром.

" - блюда ресторанного уровня в вашей тарелке. Изысканные подачи, необычные сочетания вкусов и пошаговые видеоинструкции от лучших шефов Украины. Ольга Мартыновская, Анастасия Голобородько, Дмитрий Кривошап, Максим Пустовит, Сергей Хегай, Елена Жаботинская, Асмик Гаспарян, Максим Пустовит помогут вам почувствовать себя звездным кулинаром. "Диетические праздничные рецепты " - легкие, но насыщенные блюда удовлетворят и гурманов, и тех, кто придерживается специальных диет.

" - легкие, но насыщенные блюда удовлетворят и гурманов, и тех, кто придерживается специальных диет. "Праздничные десерты", "Праздничные салаты" ,"Праздничные закуски "...И это еще не все.

Culinara позаботилась и об украинцах, которые хотят отойти от традиционных постсоветских праздничных блюд. Категория "Новейшие праздничные рецепты " - это ваш билет в мир современных праздничных блюд из разных кухонь мира и возможность обновить кулинарные традиции."Утиное филе с терияки", "Картофель алигот" или "Карпачо из цуккини с пармезаном" станут достойной заменой "Салату мимоза", "Мясу по-французски" или "Наполеону". Более того - поразят своим вкусом и видом, ведь рецепты готовили эксклюзивно для приложения победители известного кулинарного проекта "МастерШеф"

В то же время традиционные рецепты, которые для многих являются символами праздников, вы тоже найдете в приложении. Подборка "Классические праздничные рецепты " - это хорошо известные рецепты селедки под шубой, запеченной утки или классического медовика.

Рождественский стол - это не только блюда, но и правильно подобранные напитки, которые добавляют настроения и завершают вкусовую композицию. Culinara сделала особую подборку коктейлей к зимним праздникам от барменов мирового уровня. Подборка учитывает самые разные вкусы: от крепких коктейлей с утонченной горчинкой или легкой терпкостью до нежных, сладких игристых вариантов. Выбирайте классический "Негрони", "Изи Райдер" с пряностями, "Спритц" или "Порн стар мартини" для любителей ярких вкусов. А если празднуете в семейном кругу - попробуйте безалкогольные варианты - сладкие, с фруктовыми нотками, которые понравятся даже детям.

Блюда из подборки "Праздничные рецепты" сможет приготовить каждый благодаря детальным пошаговым текстовым и видеоинструкциям.

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Готовьте праздничный ужин вместе с Culinara и пусть он станет по-особенному вкусным, наполненным любовью в каждом блюде!

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