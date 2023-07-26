Нельзя говорить "Козеріг" и "Тілець": Авраменко указал на ошибки в знаках зодиака

Часть названий знаков зодиака мы употребляем с ошибками, даже не подозревая об этом.

https://glavred.info/life/nelzya-govorit-kozerig-i-tilec-avramenko-ukazal-na-oshibki-v-znakah-zodiaka-10488490.html Ссылка скопирована

Авраменко указал на ошибки в знаках зодиака/ коллаж Главред, фото: скрин

О двенадцати знаках зодиака, наверное, слышали все. Но большинство из нас не догадывается, что часто в названиях этих знаков в речи "проскакивают" ошибки.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем новом уроке рассказал о том, как правильно называть знаки зодиака, и описал, какие ошибки мы допускаем.

"Сегодня поговорим о знаках Зодиака, а именно о том, как правильно их называть. Напомню, что зодиак – это совокупность 12 созвездий, через которые пролегает годовой путь видимого движения Солнца. Я остановлюсь на проблемных", – отметил языковед.

Авраменко обратил внимание, что часто мы делаем неправильный ударение в слове "овен". Так, правильно будет делать ударение на букве "е" ("овЕн"), а не на букве "о"("Овен"). В родительном падеже это слово произносится как "овнА".

"Дальше идет "Телець" – не "Тілець", ведь мы видим изображение не тела (с "і"), а теленка (с "е")", – обратил внимание языковед.

Он отметил, что в слове "Терези" ударение нужно делать на букве "и".

Также Авраменко подчеркнул, что правильно говорить "Козоріг", а не "Козеріг". Ведь с буквой "е" этот знак в русском языке, а в украинском с "о".

"Наконец только добавлю: пусть все знаки зодиака прогнозируют нам благополучие и мир, а также позаботимся о чистоте своей речи", – подытожил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко о правильном употреблении названий знаков зодиака:

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, почему мы неправильно пишем "по батькові" и "будь ласка". Общие слова, которые многие люди привыкли писать определенным привычным образом, на самом деле пишутся по-другому.

Также ранее языковед рассказал, как правильно перевести на украинский "один и тот же человек". Часто мы употребляем словосочетание "одна і та ж сама людина", не понимая, что так говорить неправильно.

Вас также может заинтересовать: