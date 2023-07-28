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Неправильно говорить "скули", "челюсть" и "вєски": Авраменко указал на серьезную ошибку

Алёна Воронина
28 июля 2023, 19:58 обновлено 28 июля, 19:58
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Часто мы неправильно называем части нашего тела и даже не догадываемся об этом. Языковед объяснил, как говорить правильно.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, почему неправильно говорить "скули", "челюсть" и "вєски"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Довольно часто можно услышать в разговоре, как кто-то на обозначение частей тела употребляет слова "челюсть", "скули", "вєки", "вєски" и тому подобное. Однако в украинском языке таких слов нет.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, какие слова правильно использовать для обозначения частей тела и какие ошибки мы чаще всего совершаем в речи.

"Сегодня будем обогащать наш словарь. И я предлагаю выяснить, как правильно называются части нашего тела. Мы все не раз слышали, как "вилиці" называют "скулами". Наши словари не знают слова "скули". Поэтому выпуклая кость между верхней челюстью и глазом называется "вилицею", – объяснил Авраменко.

Языковед также отметил, что в украинском языке правильно говорить не "челюсть", а "щелепа" с ударением на первом слоге. Он добавил, что слово "челюсті" в нашем языке существует, но так называют не часть тела человека, а выход кухонной печи – отверстие дугастой формы.

Кроме этого, часто украинцы неправильно называют "скроні" – боковую часть черепа от уха до лба. Вместо слова "скроні" нередко употребляют слово "вєски".

"А теперь об участке глаз. Запомните, подвижные складки кожи, которые закрывают глаз сверху и снизу, называют не "вєками", а "повіками". В единственном числе – "повіка" или "повіко", обе формы правильные. А еще не забывайте правильно называть "вії", "піднебіння", "ясна" і "потилицю". Итак, обогащайте свой словарь и не забывайте, что заботясь о чистоте своего языка вы уважаете не только себя, но и своих собеседников", – добавил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, что такое "вилиці", "скроні" й "повіки":

Также ранее Авраменко пояснил, где ошибка в высказывании "брати дитину на руки". Большинство людей даже не замечают, что в такой фразе есть логическое несоответствие.

Напомним, ранее языковед рассказал, почему мы неправильно пишем "по батькові" и "будь ласка". Общие слова, которые многие люди привыкли писать определенным привычным образом, на самом деле пишутся по-другому.

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