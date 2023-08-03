Почему нельзя употреблять слово "холостяк": Авраменко назвал благозвучный аналог

Также языковед объяснил, как правильно говорить – "заміжня жінка" или "одружена".

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Авраменко объяснил, почему нельзя употреблять слово "холостяк"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Часто в речи может возникнуть дилемма, какое слово использовать правильно – "заміжня" или "одружена", когда мы говорим о женщине, которая вышла замуж.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке расставил все точки над "і" по этому вопросу и объяснил, как же же правильно говорить.

"В нашем языке есть слова "заміжня жінка" и "одружена", и они синонимы. Правда, в деловой речи, например, в анкете лучше написать "одружена" или "неодружена", а не "заміжня", – объяснил он.

Также языковед отметил, что в украинском языке неправильно использовать слово "холостяк", ведь такого слова нет в словарях. Вместо этого у нас есть благозвучный аналог.

"Мужчину тоже называем "одружений" или "неодружений". Кстати, советую избегать слова "холостяк" – его нет даже в славном словаре Гринченко. Издавна неженатого мужчину в Украине называют "парубком", а мужчину старшего возраста – "старим парубком", – рассказал Авраменко.

Кроме этого, он добавил, что есть в нашем языке еще две пары слов-синонимов, в использовании которых часто сомневаются украинцы. Эти слова "сім’я" и "родина", а также "дім" и "будинок". "Сім’я" и "родина" – это слова-синонимы, и каждый из нас сам имеет право выбирать, какое из них использовать в том или ином случае. Такая же ситуация со словами "дім" и "будинок".

Смотрите видеоз объяснением Авраменко, почему нельзя употреблять слово "холостяк":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Раньше Авраменко объяснил, почему неправильно говорить "картина написана маслом". Языковед ответил, "маслом" пишут картины или "олією", и объяснил различие между этими терминами.

Также ранее языковед объяснил, как правильно говорить - "бритися" или "голитися". Часто могут возникать сомнения, какое из этих слов использовать правильно, а применение какого может быть ошибкой.

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