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Как одеваться, чтобы выглядеть выше: топ-7 секретов от стилистов

Марина Иваненко
5 марта 2025, 20:36
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Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: вертикальные линии, монохромный образ и обувь, которая удлиняет ноги.
Как одеваться чтобы выглядеть выше и стройнее
Как одеваться чтобы выглядеть выше и стройнее / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие секреты помогут вам стать визуально стройнее
  • Как правильно одеться, чтобы стать выше

Многие стилисты утверждают, что существует множество способов, которые помогут визуально уменьшить фигуру на один размер или казаться выше, чем вы есть на самом деле. Как одеваться, чтобы выглядеть выше и стройнее, поможет разобраться "Главред".

На YouTube-канале Дарьи Кривченко можно найти топ-фишки персонального стайлинга, которые она подробно описывает.

Острый носок на обуви

Любая обувь с острым носком удлиняет ногу, а значит, и весь силуэт, делая вас выше. Особенно эффективным будет сочетание острого носка с каблуками - этот прием работает вдвойне лучше. Девушки с большим размером ноги не всегда решаются носить такую обувь, боясь, что нога будет казаться еще больше. Если для вас это критично, можно выбрать модель со слегка удлиненным, но не слишком острым носком, например, закругленным или с вырезанным квадратным мысом.

Обувь в тон ноги

Обувь, подобранная в тон кожи, также визуально удлиняет ноги. А чем длиннее ноги, тем стройнее выглядит весь силуэт. Образ становится легче и изящнее.

Высокая посадка

Высокая посадка брюк, штанов или джинсов - это когда пояс одежды закрывает ваш пупок в стоячем положении. Такая модель подходит любому типу фигуры, подчеркивает талию, создает правильные пропорции (две трети силуэта - ноги), визуально удлиняя их и весь образ в целом.

Открытые части тела

Речь идет о запястьях, ключицах, шее, лодыжках и небольшой части живота. Открытые участки тела делают силуэт более изящным.

Монохромный образ

Монохромный образ состоит из вещей одного цвета, но разной насыщенности и яркости. Например, темно-синий свитер, голубые джинсы и темно-синие лоферы - это монохромный комплект. Бело-серо-черный образ также считается монохромным. Если основная одежда выдержана в единой гамме, а аксессуары имеют яркие оттенки или принты - это также поможет удлинить силуэт.

Вертикальные линии

Вертикали могут быть разными, в частности это расстегнутая верхняя одежда, блейзеры и рубашки. Например, если вы надели расстегнутый блейзер, который имеет правильную длину и не заканчивается на самой широкой части бедра, вы создаете вертикальную линию, что визуально удлиняет силуэт. То же самое касается стрелок на брюках и защипов - если они проходят вертикально, ноги кажутся длиннее, а фигура - стройнее.

Свободный крой и правильный размер

Если одежда плотно облегает тело или выбранный размер слишком мал, вы будете выглядеть больше, чем есть на самом деле. Поэтому важно выбирать правильный размер. Некоторые вещи можно покупать даже на один размер больше, а верхнюю одежду - на два. Если вы носите вещи чуть большего размера, вы кажетесь в них более хрупкой, поскольку между вами и тканью остается пространство. Лучший крой - тот, который позволяет одежде немного отставать от тела, не облегая его слишком плотно.

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О канале Дарьи Кривченко

Канал создан в 2015 году, сейчас подписчиками являются почти 20 тысяч пользователей. здесь девушка выкладывает видео, в которых учит создавать гармоничные образы, которые будут отражать наши индивидуальность и подчеркивать преимущества. делится советами по подбору одежды для разных типов фигуры, рекомендациями по выбору аксессуаров и обуви.

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