Греция передаст Украине партию ракет малой дальности Sea Sparrow: что известно

Коротко:
- Греция использует ракеты Sea Sparrow уже почти 40 лет
- Передача ракет не уменьшает обороноспособность Греции в Эгейском море
Греция предоставит Украине 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow, которые используются в системах противовоздушной обороны типа FrankenSAM. Об этом сообщает Ekathimerini.
Отмечается, что такая помощь является частью большей военной поддержки Греции для Украины, среди которой артиллерийские снаряды, гаубицы и другие авиационные боеприпасы.
В издании напомнили, что эти ракеты используются уже почти 40 лет и находятся на вооружении военно-морских и военно-воздушных сил Греции.
"Sea Sparrow - это зенитный комплекс малой дальности американского производства, и Украина уже имеет необходимые пусковые установки для его развертывания", - заверили в сообщении.
Передача ракет не уменьшает обороноспособность Греции в Эгейском море, из-за чего такая помощь является возможной.
В издании подчеркнули, что несмотря на неоднократные просьбы союзников предоставить передовые системы, такие как ракеты С-300 и Patriot, Афины решительно отказывали из соображений безопасности и отсутствие надежных вариантов замены.
Военная помощь Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, 20 декабря стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о пакете на 1,2 млрд долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине. Будут использованы остальные средства, выделенные на закупку нового оружия для Украины.
19 декабря Великобритания заявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов).
Кроме того, Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи в размере 725 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы, дроны и мины.
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RIM-7 Sea Sparrow: что это за ракеты
Sea Sparrow - это зенитные ракеты ближнего действия американского производства. Украина располагает необходимыми для них пусковыми установкам. Речь идет о так называемых системах FrankenSAM. Система была разработана в начале 1960-х годов на основе ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow как легкое оружие точечной обороны. Спустя пятьдесят лет после своей разработки Sea Sparrow остается важной частью многоуровневой системы ПВО, обеспечивая компонент малой/средней дальности, особенно полезный против ракет, летящих над морем. Боеголовка ракеты Sea Sparrow весит 41 кг. Операционная дальность - 19 км. Известно, что Украина смогла адаптировать свои ЗРК "Бук-М1" для запуска ракет RIM-7 по воздушным целям.
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