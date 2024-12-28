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Греция передаст Украине партию ракет малой дальности Sea Sparrow: что известно

Виталий Кирсанов
28 декабря 2024, 17:57
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Украина имеет необходимые пусковые установки для развертывания зенитного комплекса.
Греция, Sea Sparrow
Греция передаст Украине партию ракет Sea Sparrow / коллаж: Главред, фото: ekathimerini, Википедия

Коротко:

  • Греция использует ракеты Sea Sparrow уже почти 40 лет
  • Передача ракет не уменьшает обороноспособность Греции в Эгейском море

Греция предоставит Украине 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow, которые используются в системах противовоздушной обороны типа FrankenSAM. Об этом сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что такая помощь является частью большей военной поддержки Греции для Украины, среди которой артиллерийские снаряды, гаубицы и другие авиационные боеприпасы.

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В издании напомнили, что эти ракеты используются уже почти 40 лет и находятся на вооружении военно-морских и военно-воздушных сил Греции.

"Sea Sparrow - это зенитный комплекс малой дальности американского производства, и Украина уже имеет необходимые пусковые установки для его развертывания", - заверили в сообщении.

Передача ракет не уменьшает обороноспособность Греции в Эгейском море, из-за чего такая помощь является возможной.

В издании подчеркнули, что несмотря на неоднократные просьбы союзников предоставить передовые системы, такие как ракеты С-300 и Patriot, Афины решительно отказывали из соображений безопасности и отсутствие надежных вариантов замены.

Военная помощь Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 20 декабря стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о пакете на 1,2 млрд долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине. Будут использованы остальные средства, выделенные на закупку нового оружия для Украины.

19 декабря Великобритания заявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов).

Кроме того, Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи в размере 725 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы, дроны и мины.

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RIM-7 Sea Sparrow: что это за ракеты

Sea Sparrow - это зенитные ракеты ближнего действия американского производства. Украина располагает необходимыми для них пусковыми установкам. Речь идет о так называемых системах FrankenSAM. Система была разработана в начале 1960-х годов на основе ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow как легкое оружие точечной обороны. Спустя пятьдесят лет после своей разработки Sea Sparrow остается важной частью многоуровневой системы ПВО, обеспечивая компонент малой/средней дальности, особенно полезный против ракет, летящих над морем. Боеголовка ракеты Sea Sparrow весит 41 кг. Операционная дальность - 19 км. Известно, что Украина смогла адаптировать свои ЗРК "Бук-М1" для запуска ракет RIM-7 по воздушным целям.

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