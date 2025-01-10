Будет состоять из 30 вещей: военным начнут выдавать "пакета раненого"

Военные, которые получили ранения, будут получать спецнаборы с адаптивной одеждой, средствами гигиены и специальной посудой.

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Военным начнут выдавать "пакета раненого" / коллаж: Главред, фото: mod.gov.ua

Вы узнаете:

Кто получит "пакета раненого"

Характеристика "пакета раненого"

Минобороны в 2025 году вводит специальные наборы для раненых военных. Наборы будут включать адаптивную одежду и средства гигиены. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что военные, которые получили ранения, будут получать спецнаборы - "Пакет раненого" - с адаптивной одеждой, средствами гигиены и специальной посудой. Всего в пакете будет 30 позиций.

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"В набор "Пакет раненого", который в этом году будут получать в Вооруженных силах, войдут адаптивная одежда, средства гигиены и специальная посуда, всего 30 позиций", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны:

наборы учитывают потребности раненых в первые дни госпитализации;

комплекты для защитниц адаптированы с учетом их потребностей;

адаптивная одежда обеспечивает доступ к месту манипуляций без ее снятия.

Набор будет выдаваться раненым военнослужащим с момента оказания медицинской помощи в стабилизационном пункте или стационарном учреждении.

В Минобороны рассказали, что тестирование адаптивной одежды было проведено в октябре прошлого года на Запорожском направлении.

"Мы работаем над упрощением оказания медицинской помощи военным. Новую одежду не нужно снимать - достаточно отстегнуть специальные застежки для быстрого доступа к месту ранения. Это значительно ускоряет медицинские манипуляции и помогает сохранить драгоценное время, которое может спасти жизнь", - рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

пакет раненого / Фото: скрин

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке для женщин. Также добровольной будет добровольная постановка на воинский учет. Эту правку поддержали 278 депутатов. Поэтому это означает, что никакой принудительной мобилизации женщин не будет.

Стало известно, что Правительство разрешило забронировать от мобилизации еще одну категорию украинцев. Кабмин внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения и позволил бронировать еще одну категорию украинцев. Также забронировано может быть до 50% священнослужителей религиозных организаций.

Законопроект о демобилизации разработан, но на проработку механизмов реализации необходимо еще три месяца, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

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