"Если кому-то это непонятно": в Минобороны назвали сроки начала демобилизации

Вы узнаете:
- На какой стадии находится зконопроект о демобилизации
- Прорабатываются новые формы и способы ведения боевых действий
Законопроект о демобилизации разработан, но на проработку механизмов реализации необходимо еще три месяца, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.
"Относительно законопроекта о демобилизации. Напомню, что Украина находится в условиях полномасштабного вторжения, полномасштабной агрессии со стороны России. Соответственно политики в условиях военного положения формирует Министерство обороны с Генеральным штабом", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.видео дня
В свою очередь, первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что соответствующий законопроект уже разработан, и на данный момент прорабатываются механизмы, для того, чтобы понять каким образом можно заменить большое количество людей, которые будут подлежать демобилизации.
"Прорабатываются новые формы и способы ведения боевых действий. И если так честно говорить, то нам нужно для этого еще три месяца", - добавил он.
Гаврилюк подчеркнул, что для того, чтобы законопроект подать, необходимо создать условия, чтобы реализация данного законопроекта не привело "к исчезновению государства Украина". "Если кому-то это непонятно", - подчеркнул он. При этом извинился за резкость своих слов, отвечая на вопрос по поводу того, кто будет отвечать.
Демобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12104 об отсрочке и демобилизации. Закон предусматривает освобождение от мобилизации украинцев, которые находились в российском плену. Они смогут вернуться на службу, но исключительно по собственному желанию.
Впоследствии президент Украины подписал закон №11531 о демобилизации тех бойцов, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время боевых действий.
Недавно в СМИ писали, что Министерство обороны Украины просит Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отложить подготовку законопроекта об условиях демобилизации во время военного положения.
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Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
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