"Если кому-то это непонятно": в Минобороны назвали сроки начала демобилизации

На проработку механизмов реализации необходимо еще три месяца.

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Законопроект о демобилизации разработан / колаж: Главред, фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти, УНИАН

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На какой стадии находится зконопроект о демобилизации

Прорабатываются новые формы и способы ведения боевых действий

Законопроект о демобилизации разработан, но на проработку механизмов реализации необходимо еще три месяца, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

"Относительно законопроекта о демобилизации. Напомню, что Украина находится в условиях полномасштабного вторжения, полномасштабной агрессии со стороны России. Соответственно политики в условиях военного положения формирует Министерство обороны с Генеральным штабом", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. видео дня

В свою очередь, первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что соответствующий законопроект уже разработан, и на данный момент прорабатываются механизмы, для того, чтобы понять каким образом можно заменить большое количество людей, которые будут подлежать демобилизации.

"Прорабатываются новые формы и способы ведения боевых действий. И если так честно говорить, то нам нужно для этого еще три месяца", - добавил он.

Гаврилюк подчеркнул, что для того, чтобы законопроект подать, необходимо создать условия, чтобы реализация данного законопроекта не привело "к исчезновению государства Украина". "Если кому-то это непонятно", - подчеркнул он. При этом извинился за резкость своих слов, отвечая на вопрос по поводу того, кто будет отвечать.

Демобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12104 об отсрочке и демобилизации. Закон предусматривает освобождение от мобилизации украинцев, которые находились в российском плену. Они смогут вернуться на службу, но исключительно по собственному желанию.

Впоследствии президент Украины подписал закон №11531 о демобилизации тех бойцов, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Недавно в СМИ писали, что Министерство обороны Украины просит Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отложить подготовку законопроекта об условиях демобилизации во время военного положения.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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