Зеленский одобрил демобилизацию некоторых бойцов: кто будет иметь на нее право

Речь идет о проекте закона "О воинской обязанности и военной службе".

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Зеленский одобрил демобилизацию некоторых бойцов / Коллаж: Главред, фото: ОП, Силы территориальной обороны ВСУ

Вы узнаете:

Кто имеет право на демобилизацию

Обоснование необходимости принятия закона

Президент Владимир Зеленский подписал закон №11531 о демобилизации тех бойцов, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Речь идет о проекте закона "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающем предоставление права военнослужащим при определенных обстоятельствах на увольнение со службы.

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В пояснительной записке говорится, что проект закона предлагал восстановить право военнослужащих на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры.

Кроме того, согласно Семейному кодексу Украины, как полнородные, так и неполнородные братья и сестры признаются родными, а степень их родства не зависит от количества общих кровных родственников.

Авторы документа, среди которых народный депутат Алексей Гончаренко, обосновали необходимость его принятия тем, что военнослужащие, у которых погибли или пропали без вести неполнородные брат или сестра, имели неравные условия по сравнению с военными, потерявшими полнородных братьев и сестер.

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