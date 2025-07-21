Новый командующий Сухопутных войск ВСУ обратился с важным заявлением - что сказал

Командующий Сухопутных войск ВСУ в своем первом заявлении очертил ключевые вызовы на должности и определил главные приоритеты для укрепления украинской армии.

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Новый командующий Сухопутных войск ВСУ вышел с важным заявлением / Коллаж Главред, фото: facebook.com/OperationalCommandSouth

О чем говорится в материале:

Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ очертил вызовы на должности

Генерал Шаповалов отметил важность комплектования армии

Успех Вооруженных Сил невозможен без поддержки граждан

Бригадный генерал, новый командующий Сухопутных войск ВСУ Геннадий Шаповалов сделал первое заявление после вступления в должность. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Сухопутных войск.

Стоит отметить, что указ о назначении Шаповалова на должность командующего Сухопутными войсками ВСУ президент Украины Владимир Зеленский подписал еще 19 июня.

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В своем обращении Шаповалов отметил, что возглавить Сухопутные войска в такой сложный период - это большая честь и одновременно серьезная ответственность.

"Полностью осознаю все вызовы этой должности. Ценю доверие президента Украины, министра обороны и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и готов к совместной работе в единой команде с каждым звеном государственной и военной вертикали", - говорится в заметке.

Шаповалов подчеркнул, что хорошо знаком с проблемами и вызовами, которые ежедневно стоят перед Сухопутными войсками, ведь имеет практический опыт командования боевой бригадой, а с начала полномасштабной войны - и оперативного управления войсками в рамках командования "Юг" и группировки "Таврия".

Он заявил, что глубоко понимает внутренние процессы, потребности военных, а также логику принятия решений в подразделениях и соединениях. Кроме того, собственный опыт сотрудничества с иностранными партнерами предоставляет ему четкое видение совместимости, стандартов и обмена опытом, которые можно масштабировать в пользу всех Сухопутных войск.

"Одной из главных задач на сегодня является генерация войск. Она включает процесс формирования, подготовки и доукомплектования боевых частей и подразделений Сухопутных войск. Я четко понимаю, что комплектация войска, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан. Ведь будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте. Поэтому все наши усилия должны быть направлены на основное - сохранение самого факта существования нашего государства", - отметил генерал.

Шаповалов отметил, что война требует постоянного обновления подходов к боевой подготовке, которая должна соответствовать условиям реального боя. Важно внедрять новейшие методики, основанные на опыте фронта, а также обеспечивать качественную подготовку инструкторов.

Он также подчеркнул, что для него приоритетным является развитие всех компонентов Сухопутных войск - от пехоты и танков до артиллерии, ПВО и армейской авиации. Обеспечение новейшим вооружением и технологиями является критически важным для достижения превосходства над противником. Отдельный акцент Шаповалов сделал на развитии систем беспилотников, а также современных средств связи и управления.

"Обращаюсь к военнослужащим Сухопутных войск: вы - сердце нашей обороны. Ваш героизм, профессионализм и преданность делу достойны наивысшего уважения. Мой долг - поддерживать всех без исключения военнослужащих Сухопутных войск и обеспечить достойные условия прохождения службы", - написал он.

Генерал подчеркнул, что успех Вооруженных Сил невозможен без совместных усилий всего общества. Армия тесно связана с гражданами, ветеранами, волонтерами, государственной властью, местным самоуправлением и международными союзниками. Именно благодаря взаимодействию и единству всех этих звеньев можно достичь победы, восстановить мир и обеспечить будущее страны.

"Готов к открытому диалогу, инициативам, предложениям и конструктивной критике. Время требует от нас четких действий, эффективных решений и максимальной концентрации на главном - укреплении войска, которое сегодня держит линию обороны страны. Слава Украине! Героям слава!", - резюмировал он.

Отставка Драпатого и назначение Шаповалова на должность командующего Сухопутными войсками - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Соответствующий указ опубликован 19 июня на сайте Офиса президента.

Генерал-майор Михаил Драпатий, который в течение шести месяцев совмещал обязанности командующего Сухопутными войсками с руководством Оперативно-стратегической группировки "Хортица", 11 июня объявил о завершении выполнения этих обязанностей.

Генерал Михаил Драпатий, который ранее подал рапорт об увольнении с должности Командующего Сухопутными войсками, занял новую должность - он назначен командующим Объединенными силами ВСУ.

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Об источнике: Сухопутные войска ВСУ Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

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