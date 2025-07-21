Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Новый командующий Сухопутных войск ВСУ обратился с важным заявлением - что сказал

Юрий Берендий
21 июля 2025, 14:53обновлено 21 июля, 15:27
2381
Командующий Сухопутных войск ВСУ в своем первом заявлении очертил ключевые вызовы на должности и определил главные приоритеты для укрепления украинской армии.
Новый командующий Сухопутных войск ВСУ обратился с важным заявлением - что сказал
Новый командующий Сухопутных войск ВСУ вышел с важным заявлением / Коллаж Главред, фото: facebook.com/OperationalCommandSouth

О чем говорится в материале:

  • Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ очертил вызовы на должности
  • Генерал Шаповалов отметил важность комплектования армии
  • Успех Вооруженных Сил невозможен без поддержки граждан

Бригадный генерал, новый командующий Сухопутных войск ВСУ Геннадий Шаповалов сделал первое заявление после вступления в должность. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Сухопутных войск.

Стоит отметить, что указ о назначении Шаповалова на должность командующего Сухопутными войсками ВСУ президент Украины Владимир Зеленский подписал еще 19 июня.

видео дня

В своем обращении Шаповалов отметил, что возглавить Сухопутные войска в такой сложный период - это большая честь и одновременно серьезная ответственность.

"Полностью осознаю все вызовы этой должности. Ценю доверие президента Украины, министра обороны и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и готов к совместной работе в единой команде с каждым звеном государственной и военной вертикали", - говорится в заметке.

Шаповалов подчеркнул, что хорошо знаком с проблемами и вызовами, которые ежедневно стоят перед Сухопутными войсками, ведь имеет практический опыт командования боевой бригадой, а с начала полномасштабной войны - и оперативного управления войсками в рамках командования "Юг" и группировки "Таврия".

Он заявил, что глубоко понимает внутренние процессы, потребности военных, а также логику принятия решений в подразделениях и соединениях. Кроме того, собственный опыт сотрудничества с иностранными партнерами предоставляет ему четкое видение совместимости, стандартов и обмена опытом, которые можно масштабировать в пользу всех Сухопутных войск.

"Одной из главных задач на сегодня является генерация войск. Она включает процесс формирования, подготовки и доукомплектования боевых частей и подразделений Сухопутных войск. Я четко понимаю, что комплектация войска, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан. Ведь будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте. Поэтому все наши усилия должны быть направлены на основное - сохранение самого факта существования нашего государства", - отметил генерал.

Шаповалов отметил, что война требует постоянного обновления подходов к боевой подготовке, которая должна соответствовать условиям реального боя. Важно внедрять новейшие методики, основанные на опыте фронта, а также обеспечивать качественную подготовку инструкторов.

Он также подчеркнул, что для него приоритетным является развитие всех компонентов Сухопутных войск - от пехоты и танков до артиллерии, ПВО и армейской авиации. Обеспечение новейшим вооружением и технологиями является критически важным для достижения превосходства над противником. Отдельный акцент Шаповалов сделал на развитии систем беспилотников, а также современных средств связи и управления.

"Обращаюсь к военнослужащим Сухопутных войск: вы - сердце нашей обороны. Ваш героизм, профессионализм и преданность делу достойны наивысшего уважения. Мой долг - поддерживать всех без исключения военнослужащих Сухопутных войск и обеспечить достойные условия прохождения службы", - написал он.

Генерал подчеркнул, что успех Вооруженных Сил невозможен без совместных усилий всего общества. Армия тесно связана с гражданами, ветеранами, волонтерами, государственной властью, местным самоуправлением и международными союзниками. Именно благодаря взаимодействию и единству всех этих звеньев можно достичь победы, восстановить мир и обеспечить будущее страны.

"Готов к открытому диалогу, инициативам, предложениям и конструктивной критике. Время требует от нас четких действий, эффективных решений и максимальной концентрации на главном - укреплении войска, которое сегодня держит линию обороны страны. Слава Украине! Героям слава!", - резюмировал он.

Отставка Драпатого и назначение Шаповалова на должность командующего Сухопутными войсками - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Соответствующий указ опубликован 19 июня на сайте Офиса президента.

Генерал-майор Михаил Драпатий, который в течение шести месяцев совмещал обязанности командующего Сухопутными войсками с руководством Оперативно-стратегической группировки "Хортица", 11 июня объявил о завершении выполнения этих обязанностей.

Генерал Михаил Драпатий, который ранее подал рапорт об увольнении с должности Командующего Сухопутными войсками, занял новую должность - он назначен командующим Объединенными силами ВСУ.

Другие новости:

Об источнике: Сухопутные войска ВСУ

Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сухопутные войска
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

16:44Экономика
Россияне начали новое наступление: куда пытается прорваться враг

Россияне начали новое наступление: куда пытается прорваться враг

16:17Фронт
Жара ударит с новой силой: когда Украину накроет высокая температура воздуха

Жара ударит с новой силой: когда Украину накроет высокая температура воздуха

15:55Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Россия украла единственный украинский авианосец - в ВМС впервые раскрыли детали

Россия украла единственный украинский авианосец - в ВМС впервые раскрыли детали

Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

Ракеты с моря и воздуха и "Кинжалы": РФ массированно атаковала Украину

Ракеты с моря и воздуха и "Кинжалы": РФ массированно атаковала Украину

Карта Deep State онлайн за 21 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

16:44

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

16:39

Легенда не одного поколения: не стало звезды "Миссия невыполнима" и Бродвея

16:17

Россияне начали новое наступление: куда пытается прорваться враг

16:17

Популярный украинский певец оказался в эпицентре обстрела Киева 21 июля

16:12

После победы Усик официально отстранен от бокса: что произошло после боя

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:05

Почему бензобак у одних авто слева, а у других справа: ответ введет в ступорВидео

15:56

Суд оштрафовал директора комплекса из-за русских песен Сердючки: сумма взыскания

15:55

Жара ударит с новой силой: когда Украину накроет высокая температура воздуха

15:32

Удары по Москве и выковыривание Путина из бункера: Пономарев – о том, чего ждать России от ТрампаВидео

Реклама
15:25

Германия усилит ПВО Украины: сколько Киев получит систем Patriot от Берлина

15:17

Почему куры несут мелкие яйца: 4 причины и их решениеВидео

15:09

Приятный сюрприз на рынке: "второй хлеб" украинцев подешевел уже на 10%

14:58

Ефремов расстался с пятой женой после 23 лет брака: в чем причина

14:53

Новый командующий Сухопутных войск ВСУ обратился с важным заявлением - что сказал

14:40

Не только жена боксера: кем работает и на чем зарабатывает Екатерина Усик

14:20

Срезать или выкручивать: развенчан популярный миф о сборе грибовВидео

14:10

Украина масштабирует удары по РФ: Зеленский вышел с важным заявлениемВидео

13:57

Пуск двух тысяч "Шахедов" по Украине за одну атаку - Игнат эмоционально отреагировал

13:51

Почему 22 июля нельзя ругаться и много работать: какой церковный праздник

13:37

Влиял на работу НАБУ: в СБУ назвали имя нардепа, который оказался агентом РФ

Реклама
13:31

Как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы": церковь расставила точки над "і"Видео

13:29

Казаки скучали по красавицам: раскрыта тайна, как появилось название города Сумы

12:56

Более 15 прямых попаданий по Киеву - Игнат рассказал, куда целилась РоссияВидео

12:35

"Трамп собирается надрать тебе задницу": в США резко пригрозили ПутинуВидео

12:31

Климат делает еду роскошью: во всем мире резко подорожают продукты питания

12:17

Китайский гороскоп на завтра 22 июля: Тиграм - драма, Козлам - сложности

12:16

Известковый налет в туалете исчезнет, если раз в неделю наливать в унитаз 1 средство

11:48

Тактика ударов РФ меняется: украинцев предупредили о новой опасности

11:27

Кем на самом деле были украинские казаки - опровергнут популярный советский мифВидео

11:03

"Горел детсад и жилые дома, есть погибшие": Зеленский сделал заявление после атаки РФФото

10:59

Ценовой коллапс: какие сезонные продукты становятся не по карману украинцам

10:45

Таинственная смерть в Испании: погиб бывший чиновник МВД Украины

10:36

Система не выдержит - экономист раскрыл, что может сломать режим ПутинаВидео

10:21

Вспыхнул крупный железнодорожный узел: в Ростовской области переполох из-за дроновВидео

09:57

РФ массированно атаковала Украину - как отработала ПВО и что известно о последствиях

09:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 июля (обновляется)

09:39

Повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, метро: Киев пережил атаку РФФото

09:30

Сюрприз с размахом: 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

08:54

Украина и Россия проведут новые переговоры в Стамбуле - когда состоится встреча

08:48

Карта Deep State онлайн за 21 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:34

Удар на себя приняли три города: новые подробности ночной атаки РФ на УкраинуФото

08:19

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

07:10

Чем отличаются 2 панды: только гений угадает за 21 секунду

07:05

Ночная атака РФ по Киеву: погиб человек, есть повреждения в четырех районахФотоВидео

06:48

РФ ударила по Ивано-Франковску "Кинжалом": что известно

06:43

Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответомВидео

06:10

Турбулентность в элитах России: что нам об этом нужно знатьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с читающей бабушкой за 27 секунд

05:02

Ветеринары призвали не кормить домашних животных мясом - в чем причинаВидео

04:31

"Шахеды", "Калибры" и баллистика: последствия массированной атаки на Киев

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять