"Это зло из ада": у Трампа прогнозируют, что Путин закончит как Гитлер

С Владимиром Путиным произойдёт то же, что и с Адольфом Гитлером или Пол Потом, уверен Марк Бернс.

https://glavred.info/world/eto-zlo-iz-ada-u-trampa-prognoziruyut-chto-putin-zakonchit-kak-gitler-10687373.html Ссылка скопирована

Марк Бернс рассказал о позиции Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: Facebook/PastorMarkBurnsSr, скриншот

Важное из заявлений Бернса:

Путин непременно понесёт наказание от Бога

Многими пороками движима Россия под руководством Путина

Война в Украине стала проявлением духовной стойкости и силы веры

Американский пастор Марк Бернс, которого называют духовным наставником Дональда Трампа, заявил, что диктатор Владимир Путин непременно понесёт наказание от Бога, как это случалось с другими жестокими лидерами прошлого.

"Божественное возмездие неизбежно. С Путиным произойдёт то же, что и с Гитлером или Пол Потом — их сердца однажды перестали биться, и они предстали перед Творцом. Бог вечен, а земные диктаторы — нет", — сказал он в интервью LIGA.net.

видео дня

По словам Бернса, корень нынешней войны лежит в духовных грехах — алчности и высокомерии: "Россия, под руководством Владимира Путина, руководствуется именно этими грехами, стремясь получить власть и контроль над украинским народом, который не является и не должен быть рабом. Это зло, происходящее из ворот ада".

Пастор сравнил поведение российского режима с действиями известных исторических диктаторов, таких как Гитлер, Сталин и Муссолини, которые, по его словам, также прибегали к насилию и страху ради удержания власти.

"Истинный лидер, по примеру Иисуса, не доминирует, а служит. Христос сам омывал ноги ученикам, показывая, каким должно быть настоящее руководство", — подчеркнул Бернс.

Он также добавил, что война в Украине стала проявлением духовной стойкости и силы веры. По его мнению, несмотря на обстрелы и разрушения, украинцы продолжают надеяться, молиться и укрепляться в вере.

"Мне удалось, благодаря моим близким отношениям с президентом, донести до него ужасные подробности того, что делают россияне, – рассказывает Бернс. – Я увидел своими глазами настоящие зверства, которые не показывают на телеканале Fox News... Не думаю, что президента Трампа нужно еще больше убеждать. Он уже на нашей стороне".

Главное условие выживания диктатора РФ

Ключевым фактором, обеспечивающим политическое и физическое выживание российского диктатора Владимира Путина, является продолжение войны. Об этом заявил Главреду военный аналитик и обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Путин не прекратит боевые действия, потому что именно война стала для него смыслом существования и единственным способом удержать власть. Если боевые действия вдруг завершатся, уже на следующий день его может не стать", — подчеркнул эксперт.

По словам Коваленко, любые войны, не носящие освободительного характера, всегда ведут к разрушению и упадку. А руководитель, который сознательно развязывает такой конфликт, демонстрирует признаки глубокой личностной и психологической патологии.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин внезапно заговорил о своем преемнике. Он даже уточнил, что борьба может быть между несколькими кандидатами.

Как писал Главред, тема преемника была табуирована в российской политике довольно давно, а предыдущие президентские выборы (март 2024), казалось, поставили точку в этом вопросе. Правда, в России сложилась ситуация при которой табу на преемника не мешало элитам фактически жить в логике транзита власти.

Напомним, ранее Савик Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках. Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.

Другие новости:

О персоне: Марк Бернс Американский евангельский служитель, телеевангелист и политик, являющийся пастором Harvest Praise & Worship Center в Южной Каролине. Он был ранним поклонником Дональда Трампа во время президентских выборов в Соединенных Штатах в 2016 году, а до 2023 года был членом правления организации Пасторы за Трампа. Соучредитель телевизионной сети NOW.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред