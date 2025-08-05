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"Путина не будет среди живых": названое главное условие выживания диктатора РФ

Алексей Тесля
5 августа 2025, 09:49
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Владимир Путин будет воевать, потому что это "является смыслом его жизни и залогом выживания", уверен Александр Коваленко.
Александр Коваленко, ЧФ РФ
Александр Коваленко спрогнозировал вероятные шаги Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: Facebook, Telegram

Важное из заявлений Коваленко:

  • Путин будет воевать, потому что это является смыслом его жизни
  • Даже когда Путина не станет, война еще некоторое время будет продолжаться

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко ответил на вопрос о том, какими могут быть цели новой военной кампании страны-агрессора РФ в Европе.

"Россия так может проверять, насколько быстро страны Альянса могут задействовать свой ресурс для противодействия. Но это все равно будет война России со странами Запада. И это будет война ради войны", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт говорит о том, что диктатор Владимир Путин будет воевать, потому что это "является смыслом его жизни и залогом выживания".

"Если завтра остановится война, то послезавтра Путина не будет среди живых. Любая война, если она не освободительная, является деструктивным процессом, который несет только разрушение и деградацию. А лидер государства, который развязывает войну, является больным человеком, который начинает войну ради войны. Мы это видим по Путину: у него не будет конца войны – будет война без конца", - уверен он.

Собеседник также уверен в том, что даже когда Путина не станет, война еще некоторое время будет продолжаться, потому что режим, "наследство" и окружение, которые после него останутся, не смогут быстро ее прекратить.

"Ведь российское общество привыкло жить с большой миссией в виде "СВО", и ему наплевать, что гибнут тысячи людей ежедневно и будет гибнуть еще больше. Там произошли психологические метаморфозы: россияне получают удовольствие от страданий других людей и от того, что Россия захватывает какие-то территории, где они никогда не побывают. Поэтому, к сожалению, война будет продолжаться еще долго. В этом заинтересован и Путин, который живет ради войны, и российское общество, которое войну одобряет и плюсует", - добавил Коваленко.

Неожиданное предположение о новой войне в Европе

Аналитик Коваленко ранее высказал мнение по поводу того, какая страна может оказаться следующей мишенью Кремля после Украины.

По его словам, не исключено, что под угрозой находятся скандинавские государства — Финляндия, Швеция и Норвегия. Кроме того, он отметил, что в зоне потенциального риска остаются и страны Балтии — Латвия, Литва, Эстония — а также Польша.

Смотрите видео - интервью Александра Коваленко:

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин внезапно заговорил о своем преемнике. Он даже уточнил, что борьба может быть между несколькими кандидатами.

Как писал Главред, тема преемника была табуирована в российской политике довольно давно, а предыдущие президентские выборы (март 2024), казалось, поставили точку в этом вопросе. Правда, в России сложилась ситуация при которой табу на преемника не мешало элитам фактически жить в логике транзита власти.

Напомним, ранее Савик Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках. Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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