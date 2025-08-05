"Продолжаем традиции полным ходом": Буданов внезапно заговорил о проститутках

Разведчики могут получить очень важную информацию во время интимной связи с девушками легкого поведения, признался глава ГУР Минобороны Украины.

https://glavred.info/ukraine/prodolzhaem-tradicii-polnym-hodom-budanov-vnezapno-zagovoril-o-prostitutkah-10687376.html Ссылка скопирована

Буданов рассказал о связях ГУР с проститутками / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скриншот из видео

О чем говорит Буданов:

Разведчики используют разные методы для сбора важной информации

Важную информацию можно получить даже от проституток

Украинские военные постоянно находятся в поиске важной информации. Методы её получения могут быть весьма интересными. Нередко такую информацию могут рассказать даже женщины легкого поведения во время интимной связи. Об этом открыто рассказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналистке и блогеру Рамине Эсхакзай.

Буданов считает нормальным использование проституток для получения оперативной информации и достижения своей цели.

видео дня

"А что? Ну, то есть, знаете, это может звучать там как-то неприятно для кого-то, безнравственно там и так далее. Ну, а что делать, если нужно, и есть вот такой путь достижения цели? Я не вижу в этом проблемы, на самом деле никакой ... Никто у нас никогда не принуждал и не подталкивал к таким действиям. Но те люди, которые неженаты, – ну, в чем проблема?", – сказал Буданов.

Смотрите видео об использовании проституток для получения разведданных:

Разведчики используют проституток для получения разведданных / фото: скриншот

Главный разведчик страны считает нормальными такие методы и добавил, что уже не раз именно от проституток удалось получить важную информацию.

"Нормальные методы. Продолжаем (традиции - ред,) полным ходом, да. А чего вы так улыбаетесь? Вы понимаете, сколько мужчины иногда рассказывают, чтобы показать, какие они мощные, как говорится ... Там просто о таких вещах, о которых мы бы не могли вообще в принципе узнать. Да, все же работает на слабостях", – считает Буданов.

Операции ГУР - новости по теме

Главред писал, во временно оккупированном Мелитополе 2 августа прогремел мощный взрыв. ГУР и движение сопротивления провели успешную операцию на окраинах города, в результате которой взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения "ахмат" внутри.

Напомним, 28 июня, в День Конституции Украины, в российском Брянске были атакованы военные объекты. Под удар попал 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Также ГУР Украины с помощью ударных дронов UJ-26 "Бобер" атаковало военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму. В результате операции поражен истребитель Су-30 на аэродроме в Саках, уничтожены российские системы ПВО "Панцирь-С1", радиолокационные станции "Ниобий-СВ", "Печора-3" и "Противник-ГЭ".

Читайте также:

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред