Точную работу бойцов 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха показали в Генштабе ВСУ.
Украинские защитники "превратили в удобрение для чернозема" российских оккупантов, прибывших в нашу страну совершать преступления то ли из Бурятии, то ли из Алтайского края.
Точную работу бойцов 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха показали в Facebook Генерального штаба ВСУ.
На опубликованных кадрах видно, как в посадке среди поля пылает бронетехника.
"Незваные "гости" из Бурятии или Алтайского края стали очередным удобрением для украинского чернозема, а сожженный металлолом впоследствии пойдет на переплавку к отечественным металлургам", – отметили в Генштабе.
Читайте такжеВСУ ликвидировали на Донбассе группу "африканских" наемников, которую прислала РоссияТаким образом наши воины "улучшили живописный украинский ландшафт, убрав с него лишние элементы", сообщили военные.
Ранее сообщалось, что украинские военные сбили российский ударный высокоточный беспилотник "Куб-БЛА" в Луганской области.
Дрон сначала "дезориентировали" украинские специалисты радиоэлектронной борьбы, а затем защитники Украины точным ударом приземлили его навсегда.
Также мы рассказывали, как украинские военные продолжают уничтожать российскую авиацию. Только за сутки им удалось уничтожить 10 российских беспилотников "Орлан-10".
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