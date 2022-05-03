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Связали руки, на шею надели петлю: автор легендарной фразы о русском корабле рассказал о плене

3 мая 2022, 09:13

Морпех Роман Грибов уверен, что если бы оккупанты знали, что именно он невольно придумал девиз украинского сопротивления, то из плена он бы не вернулся.

Роман Грибов, остров Змеиный
Роман Грибов рассказал, что ему довелось пережить в российском плену / Коллаж фото УНИАН, скриншот

Автор легендарной фразы о русском корабле, морской пехотинец из Черкасской области Роман Грибов недавно вернулся из российского плена и рассказал, что ему довелось пережить.

По его словам, когда прозвучали первые предупреждения о полномасштабном вторжении России в Украину, никто не ожидал, что это будет так жестоко.

"Все началось спонтанно. Когда мы увидели на горизонте орков, то поняли, что началась уже полномасштабная война", – рассказал Роман в интервью Суспільному.

Российский корабль появился возле острова Змеиный в Черном море в девять утра 24 февраля.

"Прибыл морской десант, включили их знаменитую запись, что мы должны сдаться, потому что нас будут сейчас бомбить. Немного было страшно, но хотелось дать достойный отпор", – рассказал морпех.

Грибов, который попал в плен вместе с другими защитниками острова Змеиный, рассказал, что в плену с ними обращались "хуже, чем с собаками" - оккупанты издевались и физически, и морально. Перевозили пленников трижды.

"Началось с Крыма. Дальше были палаточные лагеря, СИЗО. С нами обращались хуже, чем с собаками. Переодевали в "робу" зеков, давили морально", – рассказал морпех.

По его словам, хуже всего было то, что на них давили психологически. У них не было никакой информации о том, что происходит в Украине.

"Они на нас давили тем, что они уже захватили Украину. Рассказывали, что Киев и другие города уже захватили, что нет смысла возвращаться, а если вернемся – нас примут там очень плохо", – рассказал Роман.

В день обмена им не сказали, куда их везут. Пленным связали руки за спиной, а на шею надели петли, поэтому многие по дороге задыхались. Ребята были уверены, что их везут на расстрел.

"Забросили в машину как мясо, вещами сверху позабросали и так возили часа три-четыре... О том, что это обмен, нам сказали в последний момент", – сказал Роман.

Морпех признался: о том, что его фраза о русском корабле стала легендарной, он узнал от мужчины, занимавшегося обменом. Сначала не понял, о чем идет речь, но когда подъезжал поближе к дому, то понял, увидев ее на бордах.

Грибов отметил, что оккупанты не знали, что именно он сказал фразу, которая стала девизом украинского сопротивления.

"Они не знали, кто это сказал. И это хорошо, потому что, думаю, со мной нехорошо поступали бы в таком случае. Домой я бы не вернулся", – сказал он.

Роман Грибов планирует возвращаться в армию и "рубить орков".

"За нами правда и победа. Мы очень сильный народ и никакие рашисты не смогут сюда влезть", - уверен морпех.

Захват острова Змеиный и легендарная фраза о русском корабле

Украинский остров Змеиный в Черном море враг захватил в первый день войны - 24 февраля. 13 украинских пограничников не сдались врагу.

"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторил противник украинцам по рации.

Дословно ответ украинских воинов звучал так: "Русский военный, корабль иди нах..й!".

Эта фраза стала фактически лозунгом героического сопротивления украинцев российским захватчикам.

Отметим, сотрудник Госпогранслужбы Роман Грибов ‒ тот самый, который на острове Змеиный в первый день российского вторжения 24 февраля сказал в адрес российских агрессоров легендарную фразу, благополучно вернулся на малую Родину в Черкасскую область. Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной".

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