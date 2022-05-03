ВСУ пресекли попытку прорыва оккупантов на Донбассе: уничтожено много техники врага

Наши защитники также захватили трофей.
Российские оккупационные войска продолжают идти в атаку на Донбассе. 2 мая они провели очередную неудачную попытку прорвать нашу оборону.
Воины 79-й десантно-штурмовой бригады отбили атаку и уничтожили 2 танка, 5 БТР и 2 БМП российских войск, маркированных отметками "О", сообщил журналист Юрий Бутусов.
Также он отметил, что не обошлось и без трофеев для ВСУ.
"Одна БМП захвачена. Я ее сфотографировал, как только ее вывезли на наши позиции. Сегодня по направлениям главных ударов ВС РФ продолжаются бои, украинские десантники продолжают отражать российские атаки. Воины 79 бригады продолжают эффективно уничтожать врага", - рассказал журналист.
Читайте такжеВСУ ярко приняли незваных "гостей" из Бурятии: "стали удобрением для украинского чернозема":Ранее сообщалось, что в Донецкой области ВСУ "отправили на концерт Кобзона" группу сибирского спецназа. Также защитники Украины "поджарили" вражескую бронетехнику – от нее остались лишь сгораемые остатки.
Напомним, украинские военные ранее также разбили штурмовой отряд "вагнеровцев". Штурмовой отряд "Барс-7" из состава частной военной компании Вагнер атаковал украинские позиции на Луганщине, но был разбит защитниками Украины.
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