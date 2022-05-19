"Воительница" из Норвегии: экс-депутат парламента приехала сражаться за Украину

Сандра Андерсен Эйра приехала защищать Украины от российских оккупантов / facebook.com/sandraanderseneira

Экс-депутат парламента Норвегии Сандра Андерсен Эйра приехала в Украину, чтобы сражаться с российскими оккупантами. Девушка защищает Украину с оружием в руках с марта 2022 года.

Сандра Андерсен Эйра говорит, что приехать в Украину и взять в руки оружие ее побудил моральный долг, пишет издание Time.

"В последний раз, когда большая война была на континенте, моя страна тоже нуждалась в помощи. Поэтому для меня это было моральной обязанностью", - сказала Сандра, напоминая о нацистской оккупации Норвегии.

По ее словам, на войне теряют смысл гендерные отличия и стереотипы. На фронте все – прежде всего воины.

"Вы живете друг с другом, вы дышите друг другу в затылок", – говорит Андерсен Эйра.

При этом девушка прекрасно понимает, что ее пол, если она попадет в плен, был бы дополнительным фактором опасности.

Сандра Андерсен Эйра / Фото facebook.com/sandraanderseneira

Сандра отмечает, что своими глазами видела, как российские солдаты насиловали украинских женщин и наносили удары по городским площадям и эвакуационным автобусам мирных жителей. Желание сделать так, чтобы российские оккупанты больше не могли совершать подобных преступлений, побуждает ее продолжать начатое.

"Это тоже большая мотивация, которая поддерживает меня", - говорит она.

Как пишет норвежская ежедневная газета Verdens Gang, до политической карьеры Сандра успела поработать медиком и рыбаком. Сейчас девушка выполняет боевые задачи в составе отдельного подразделения Интернационального легиона, сформированного из бывших спецназовцев США и Великобритании. Они называют себя "Грязной дюжиной". Кроме Сандры в отряде пять мужчин. Ей присвоили боевое прозвище "Воительница".

Сандра Андерсен Эйра / Фото facebook.com/sandraanderseneira

Фото facebook.com/sandraanderseneira

По ее словам, вместе с ней за Украину воюют ветераны элитного 75-го полка рейнджеров США, которые занимаются снайперской работой.

На фронте в Украине ее отряд постоянно перемещают по разным направлениям. Например, в конце марта Эйра выполняла боевую задачу возле Николаева и участвовала в разгребании завалов, когда была обстреляна казарма.

Девушка признается, что не планирует возвращаться домой до окончания войны в Украине, потому что привыкла к постоянным обстрелам и ее пугает тихая домашняя обстановка.

"Все мои друзья в США военные, большинство моих друзей в Норвегии - тоже. Военная жизнь мне знакома. Те, кто был на войне, могут узнать в ней себя, но чем ближе ты к линии фронта, тем тебе комфортнее. Твое тело откликается на это, ты становишься спокойной и уравновешенной", — сказала бывшая депутатка.

Фото facebook.com/sandraanderseneira

Time напоминает, что в украинских Вооруженных Силах около 15% (чуть больше 30 тысяч человек) составляют женщины.

В составе Иностранного легиона, который сформировался в начале российского вторжения из граждан других государств, женщины тоже есть. Их более двух десятков. Они прибыли из США, Великобритании, Нидерландов, Португалии, Австралии, Венгрии, Израиля, Грузии и других стран.

Как сообщал Главред, бывший пехотинец Королевского английского полка Си Си Джей Дартон прибыл в Украину, чтобы помочь украинским защитникам с разминированием на линии фронта. У ВСУ не хватает людей для работы в этой области, поэтому Дартон и пришел на помощь. Свою работу он воспринимает как "опасную игру".

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