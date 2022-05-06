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Опасная игра: бывший британский солдат помогает ВСУ разминировать линию фронта

6 мая 2022, 10:09

В один из дней удалось "обезвредить" 300 минометов. Также пришлось провести контролируемый подрыв башни танка, внутри которой застрял снаряд.

Мины, предупреждение
Разминированием надо заниматься постоянно, не дожидаясь конца войны, сказал британский солдат / flickr.com/photos/ministryofdefenceua

Бывший пехотинец Королевского английского полка Си Джей Дартон прибыл в Украину, чтобы помочь украинским защитникам с разминированием на линии фронта. У ВСУ не хватает людей для работы в этой области, поэтому Дартон и пришел на помощь. Свою работу он воспринимает как "опасную игру".

"В конечном счете, каждый взрыватель, снаряд, к которому вы прикасаетесь, с вероятностью 50% сработает в ваших руках или взорвется. Много есть поврежденных. То, чем мы занимаемся – очень опасная игра", – цитирует Дартона BBC.

У команды, с которой он работал, поначалу не было оборудования, поэтому они использовали палки для поиска растяжек.

В один из дней удалось "обезвредить" 300 минометов. Также пришлось провести контролируемый подрыв башни танка, внутри которой застрял снаряд.

Специалист добавил, что разминированием надо заниматься постоянно, не дожидаясь конца войны, потому что существует огромная опасность, в первую очередь, для жизни мирных жителей.

Также Дартон прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, все выглядит хуже, чем показывают по телевидению. Британец видел много тел погибших. При этом Си Джей считает, что военные действия не закончатся скоро, но он готов помогать Украине столько, сколько потребуется.

Как сообщал Главред, в Украине над разминированием украинских земель, освобожденных от русских оккупантов, работает легендарный пес-сапер Патрон.

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