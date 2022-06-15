Военные с украинскими корнями пропадают без вести: ФСБ проводит чистки в армии РФ

ВСБ обвиняет военных с украинскими корнями в сотрудничестве с ВСУ.
В российской армии, которая и так несет огромные потери на войне в Украине, которую развязал Путин, ФСБ начала проводить чистки. Без вести начали пропадать военные, которые имеют украинские корни. Об этом заявил журналист Роман Цымбалюк.
Таким образом ФСБ ведет борьбу с "изменщиками". Военных с украинскими корнями, которые воюют на стороне российской армии, начали обвинять якобы с сотрудничестве с ВСУ.
После начала таких чисток солдаты начали пропадать.
"Предателями назначаются участники "специальной военной операции", имеющие украинские корни. Их обвиняют в сотрудничестве с ВС Украины и задерживают во время пребывания в полевых лагерях. Дальнейшая судьба таких военнослужащих неизвестна, а родственникам сообщается, что они пропали без вести во время ведения боевых действий", – рассказывает Роман Цымбалюк.
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Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в России происходят чистки военного руководства, отвечающих за войну в Украине. Арестович считает, что дальнейшая судьба отстраненных весьма печальна.
Позже стало известно, что Путин решил уволить двух командиров военных округов на фоне провала в войне против Украины. По данным журналистов, ими могут быть командир Западного военного округа генерал-полковник Алексей Журавлев и командир Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко.
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