Военные с украинскими корнями пропадают без вести: ФСБ проводит чистки в армии РФ

ФСБ проводит чистки в армии РФ / farm4.static.flickr.com, "Прямий"

В российской армии, которая и так несет огромные потери на войне в Украине, которую развязал Путин, ФСБ начала проводить чистки. Без вести начали пропадать военные, которые имеют украинские корни. Об этом заявил журналист Роман Цымбалюк.

Таким образом ФСБ ведет борьбу с "изменщиками". Военных с украинскими корнями, которые воюют на стороне российской армии, начали обвинять якобы с сотрудничестве с ВСУ.

После начала таких чисток солдаты начали пропадать.

"Предателями назначаются участники "специальной военной операции", имеющие украинские корни. Их обвиняют в сотрудничестве с ВС Украины и задерживают во время пребывания в полевых лагерях. Дальнейшая судьба таких военнослужащих неизвестна, а родственникам сообщается, что они пропали без вести во время ведения боевых действий", – рассказывает Роман Цымбалюк.

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Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в России происходят чистки военного руководства, отвечающих за войну в Украине. Арестович считает, что дальнейшая судьба отстраненных весьма печальна.

Позже стало известно, что Путин решил уволить двух командиров военных округов на фоне провала в войне против Украины. По данным журналистов, ими могут быть командир Западного военного округа генерал-полковник Алексей Журавлев и командир Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко.

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