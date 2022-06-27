ВСУ на Юге уничтожили 39 оккупантов, три склада боеприпасов и сбили несколько БПЛА врага

Оккупанты за сутки потеряли немало техники на южном направлении / Фото УНИАН

На Юге российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население в освобожденных населенных пунктах и позиции защитников Украины вдоль линии огня. Боевые действия в основном происходят в виде артиллерийских дуэлей и авиационных налетов.

Продолжая попытки восстановить утраченные территории в районе Потемкиново, враг нанес авиационный удар вертолетом Ми-28 по позициям ВСУ. Обошлось без потерь. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Юг в Facebook.

Пытаясь разведать позиции наших подразделений в Херсонской области, враг активизировал воздушную разведку. Благодаря умелым действиям ВСУ три российских беспилотника "Орлан-10" были уничтожены.

Враг нанес удар из РСЗО Ураган по Зеленодольску, выпустив более 20 снарядов. В результате атаки произошел пожар на территории одного из дачных кооперативов. Кроме того, повреждены несколько многоэтажек, здания детской спортивной школы, почты и дома культуры. В парковой зоне города обнаружены воронки и обломки. Ранены двое мирных жителей.

Трижды в течение дня обстреляна Большая Костромка. Повреждена линия электропередач, потерь среди местного населения нет.

Украинские истребители и вертолеты попарно нанесли три авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонской области.

Подтвержденные потери врага за сутки составили: 39 оккупантов, 1 танк Т-72, ​​4 единицы другой бронированной и 3 – автомобильной техники. Также, уничтожены два склада боеприпасов в Николаевской области, один – в Херсонской области.

Как сообщал Главред, поздно вечером 26 июня оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 м кв. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе и один ребенок.

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