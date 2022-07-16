Враг разбомбил жилые дома на Харьковщине и Днепропетровщине: есть погибшие, под завалами люди

Ракетный удар по Никополю на Днепропетровщине / Telegram Резниченко

Оккупанты утром в субботу, 16 июля, ударили из реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам города Никополь на Днепропетровщине.

Там было зафиксировано 15 "прилетов". Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

Из-за обстрела были повреждены 12 пятиэтажек, школа и здание ПТУ. Одна женщина была ранена, ее забрали в больницу.

Также известно, что под завалами разрушенных квартир до сих пор находятся два человека. На месте работают спасатели, которые пытаются их найти.

Кроме этого оккупанты в ночь на 16 июля разрушили ракетой жилой дом в Чугуеве Харьковской области. Ракетный удар произошел в 03:20. Есть погибшие и раненые, под завалами еще остаются люди. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области в своем Telegram.

"В результате обстрела был частично разрушен двухэтажный жилой дом. Горели конструктивные материалы дома на площади 40 кв. м. Пострадали 2 человека, из них из-под завала был спасен 1, которого госпитализировали в местную больницу. Также спасатели из под завалов изъяли тела двух человек, мужчины и женщины", – отмечается в сообщении.

Напомним, РФ утром 16 июля ударила ракетой по Одессе. Ракета попала в гражданский объект, там пожар, на месте работают спасатели.

Также вечером в пятницу, 15 июля, вражеские войска нанесли мощный ракетный удар по Днепру. Сообщалось об одном погибшем и 15 пострадавших.

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