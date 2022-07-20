Данилов пригрозил предателям, которые сотрудничают с оккупантами: "ничего хорошего не будет"

Предатели на оккупированных территориях будут отвечать перед законом / Фото Reuters

Жителей оккупированных территорий, которые пойдут на сотрудничество с российскими оккупантами, "ничего хорошего ждать не будет". Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов о посоветовал лучше не начинать прислуживать оккупантам или сотрудничать с ними. Об этом сообщает Украинское радио.

"Все будут отвечать согласно нашему законодательству за те действия, которые они будут совершать против нашего населения и нашей страны", — сказал Алексей Данилов.

Он просит людей уезжать из оккупированных территорий, если есть такая возможность. Если это сделать невозможно, то лучше не совершать действий, которые будут вредить государству.

"Если так случилось, что вы оказались под оккупацией рашистов, ведите себя вежливо и не помогайте агрессору в этой войне. И тогда никаких замечаний со стороны государства, когда туда вернется наша власть, не будет", — добавил Данилов.

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Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в Николаеве начинается активная "охота" на предателей, которые помогают оккупантам наносить ракетные удары по Украине. Люди, которые будут сдавать корректировщиков огня, смогут получить по 100 долларов.

Позже он сказал, что Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения спецоперации по обнаружению коллаборантов. По его словам, случаи сотрудничества с оккупантами в Николаеве единичные, но они несут за собой потенциальные жертвы, когда колаборанты начинают выслеживать позиции украинских военных, ПВО и баз.

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