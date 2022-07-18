Охота началась: Виталий Ким будет платить по 100 долларов за "головы" предателей

Ким будет платить тем, кто будет сдавать корректировщиков огня / Коллаж Виталий Ким, Минобороны РФ

В Николаеве начинается активная "охота" на предателей, которые помогают оккупантам наносить ракетные удары по Украине. Люди, которые будут сдавать корректировщиков, смогут получить по 100 долларов. Такое вознаграждение анонсировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он акцентировал внимание на том, что это в несколько раз больше, чем платят оккупанты своим "наемникам".

"Россияне платят через телеграмм-каналы, обещают анонимность нашим гражданам, которые соглашаются быть для россиян корректировщиками ракетных ударов. Они платят копейки – 1000-1500 грн. Корректировщиков мы все равно задерживаем. Но такое время, что нужно помогать. Я буду платить 100 долларов каждому, кто будет сообщать о корректировщиках", - сказал Виталий Ким.

Он пообещал проработать все необходимые для этого механизмы и отметил, что "уже можно присматриваться к негодяям, которые помогают россиянам". Стоит отметить, "выплаты от Кима" действуют только на территории Николаевской области.

Напомним, после ужасного ракетного обстрела Винницы, который унес жизни по меньшей мере 24 человек, правоохранители задержали несколько десятков человек. Их начали допрашивать, так как предполагается, что среди них есть наводчики оккупантов.

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Военные РФ обстреляли Николаев

Российские захватчики в ночь на 18 июля массово обстреляли Николаев. В городе прогремела серия мощных взрывов - около 10 взрывов.

Как сообщил позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким, оккупанты попали, в частности, в автосалон и салон по продаже сельскохозяйственной техники.

Прошлой ночью оккупанты также обстреляли ракетами Николаев. По городу было выпущено 10 ракет. В местах попаданий вспыхнули пожары. Мэр города Александр Сенкевич призвал жителей не игнорировать правила безопасности. Напомним, 15 июля РФ запустила 10 ракет по Николаеву – оккупанты ударили по двум университетам города.

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