Кровавый ракетный удар по Виннице: новые подробности спасательной операции

В Виннице спасатели ищут 11 человек, которые пропали без вести / ГСЧС Украины

В результате вчерашнего мощного ракетного удара по центру Винницы пропавшими без вести считается 11 человек., сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По информации спасателей, продолжаются аварийно-спасательные работы по разбору завалов в Доме Офицеров. Сейчас только половина завалов разобрана.

В результате обстрела:

повреждены и разрушены ориентировочно 55 многоквартирных и частных жилых домов;

40 автомобилей;

погибло 23 человека (из них 3 ребенка);

обратилось за помощью 197 человек;

из них 80 госпитализированы (из них 3 ребенка);

продолжается поиск 11 человек связь с которыми отсутствует.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают 3 кинологических расчета. Всего к работам привлечено 445 человек и 74 единицы техники.

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

Жертвой российской ракеты стал 8-летний Кирилл Пяхин, который в конце апреля с мамой приехал в Винницу из оккупированного Херсона. В момент взрыва ребенок находился в машине вместе с дядей, а его бабушка отошла в "Приватбанк".

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