Николаев полностью закроют на несколько дней для спецоперации

Виталий Ким / ВСУ, скриншот

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения спецоперации по обнаружению коллаборантов.

"Мы хотим это (коллаборационизм - ред.) пресечь на корню. У нас еще планируются мероприятия по комендантскому часу. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей", - заявил Ким в эфире на Youtube-канале Ходорковский LIVE.

По его словам, случаи сотрудничества с оккупантами в Николаеве единичные, но они несут за собой потенциальные жертвы, когда колаборанты начинают выслеживать позиции украинских военных, ПВО и баз.

Ранее Виталий Ким рассказал, что в Николаеве начинается активная "охота" на предателей, которые помогают оккупантам наносить ракетные удары по Украине. Люди, которые будут сдавать корректировщиков, смогут получить по 100 долларов.

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