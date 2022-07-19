Николаев полностью закроют на несколько дней для спецоперации

В Николаеве начинается активная "охота" на предателей.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения спецоперации по обнаружению коллаборантов.
"Мы хотим это (коллаборационизм - ред.) пресечь на корню. У нас еще планируются мероприятия по комендантскому часу. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей", - заявил Ким в эфире на Youtube-канале Ходорковский LIVE.
По его словам, случаи сотрудничества с оккупантами в Николаеве единичные, но они несут за собой потенциальные жертвы, когда колаборанты начинают выслеживать позиции украинских военных, ПВО и баз.
Ранее Виталий Ким рассказал, что в Николаеве начинается активная "охота" на предателей, которые помогают оккупантам наносить ракетные удары по Украине. Люди, которые будут сдавать корректировщиков, смогут получить по 100 долларов.
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