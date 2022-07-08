Виталий Ким рассказал, каким стал Зеленский после 24 февраля

Зеленский и Ким / president.gov.ua, скриншот

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким рассказал, как изменился президент Украины Владимир Зеленский после масштабного вторжения войск России в Украину.

Как говорит Ким в интервью Украинской правде, президент очень изменился с начала 24 февраля.

"Президент Зеленский как-то изменился с 24 февраля?" – спросил у Кима журналист, отметив, что они встречались 18 июня во время визита президента в Николаев.

"Президент, настоящий президент, страны которая воюет, не может не измениться, – заявил Ким. – На нашем президенте сейчас большая ответственность. И он, конечно, переживает за то, что происходит в стране, и пропускает через себя лично. Он стал более уставшим".

При этом Ким подчеркнул, что с самовыдержкой и силой у Зеленского "все хорошо".

"Но видно, что он – президент страны, которая воюет", - подытожил Ким.

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Как ранее писал Главред, Виталий Ким ошарашил признанием. Ким признался, что в гневе он страшен и жесток.

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