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"Жуткий и жестокий": Виталий Ким ошарашил признанием

27 июня 2022, 18:48

Ким признался, что в гневе он страшен и жесток.

виталий ким
Виталий Ким / instagram.com/kimkimvitalii

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким с самого начала войны стал "успокаивающим" для многих украинцев.

Многие считают Кима спокойным и рассудительным, хотя глава Николаевской ОВА говорит, что в гневе он страшен.

"Когда злой я жуткий и жескокий, нехороший человек. Те, кто меня знал в молодом возрасте, когда не существовало между людьми денег и статуса, знают меня с другой стороны, потому что я был очень эмоциональный. У меня из-за этого были какие-то проблемы, учитывая, что мы занимались боевыми видами спорта. Я потом начал это контролироваль в себе и считаю, что у меня вроде как получается. Но при этом злость присутствует и ее никуда нельзя деть. Отсутствие контроля в злом состоянии я считаю своим недостатком и я с этим борюсь, стараюсь управлять. Я не кричу, не гавкаю, а наношу максимально эффективный урон, чтобы достичь цели", – признался Ким в программе Зірковий шлях.

А успокоиться Виталию помогает охота, собака, катание на мотоцикле и дети.

Также Ким назвал себя сентиментальным мужчиной. В частности, он может заплакать при просмотре трогательного видео.

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Виталий Ким
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