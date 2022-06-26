"Жена - красавица": Виталий Ким показал свою любовь

Глава Николаевской ОВА пленил сердца многих украинок, но его - принадлежит лишь одной.
Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким показал свою жену.
На своей страничке в Instagram он опубликовал фото, на котором запечатлен в футболке с патриотичным принтом в обнимку со своей женой Юлией.
Украинцы были в восторге, увидев любимую главы Николаевской ОВА.
"Очень красивая пара Красивая пара!", "От Виталия просто излучается доброта и любовь", "Будьте счастливы и берегите себя", Счастья вам, очень красивая пара. Вы супер. Виталий стал открытием для многих", "Жена - красавица", - писали в комментариях под фото.
Отметим, что 40-летний глава Николаевской ОВА Виталий Ким давно женат. Вместе с женой Юлией политик воспитывает троих детей: дочерей Евгению и Александру, а также сына Руслана.
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Автор: Сергей Коломиец