"Жена - красавица": Виталий Ким показал свою любовь

виталий ким / instagram.com/kimkimvitalii

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким показал свою жену.

На своей страничке в Instagram он опубликовал фото, на котором запечатлен в футболке с патриотичным принтом в обнимку со своей женой Юлией.

instagram.com/kimkimvitalii

Украинцы были в восторге, увидев любимую главы Николаевской ОВА.

"Очень красивая пара Красивая пара!", "От Виталия просто излучается доброта и любовь", "Будьте счастливы и берегите себя", Счастья вам, очень красивая пара. Вы супер. Виталий стал открытием для многих", "Жена - красавица", - писали в комментариях под фото.

Отметим, что 40-летний глава Николаевской ОВА Виталий Ким давно женат. Вместе с женой Юлией политик воспитывает троих детей: дочерей Евгению и Александру, а также сына Руслана.

Виталий Ким с женой и сыном / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

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