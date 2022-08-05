У оккупантов паника: на Херсонщине нанесли новые удары по складам и позициям РФ

Взрывы в Новой Каховке / Скриншот

Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по складам и позициям российских оккупантов в захваченной оккупантами РФ Херсонской области.

О деталях рассказал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Антоновскому мосту снова плохо. Час назад украинские военные решили уже завершить его муки", - написал он.

Обратим внимание, что об ударе по Антоновскому мосту также сообщают ряд пропагандистских ресурсов РФ.

Вместе с тем в Сети указали на то, что информация об ударе по Антоновскому мосту может быть фейком.

В свою очередь военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram рассказал о том, что на Херсонщине есть новые попадания в склады оккупантов РФ.

"В Херсонской области орки бегают суетятся, кружат на вертолетах, палят из ПВО, но все равно достаточно попаданий. По меньшей мере, склад БК в Олешках и база орков на заводе "Сокол" в Новой Каховке", - рассказал он.

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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