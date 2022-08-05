КамАЗ оккупантов с полным кузовом снарядов подорвался на мине, не проехав и несколько метров/ УНИАН, скрин

Российские захватчики загрузили свой "КамАЗ" снарядами и взрывчаткой и уже были готовы ехать захватывать позиции ВСУ, как в их грандиозные планы вмешалась противотанковая мина.

Грузовик успел отъехать всего несколько метров, как сразу наехал на противотанковую мину и подорвался. Момент взрыва попал на видео.

Видео записывал другой российский оккупант. Перед отправкой груза он подбежал к своему "товарищу по оружию" и пошутил: "Ну, первые пару слов, шахид". На что тот ему ответил: "Я надеюсь, что я не шахид".

Но уже отъехав несколько метров, оккупант наткнулся на противотанковую мину.

"Противотанковая мина "ТМ 62" творит чудеса: вражеский КамАЗ, полный 152мм снарядов и тротила, не доехал до пункта назначения. Не надо было кричать "за россию", дегенераты", – отметил в подписи к видео советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Напомним, вблизи оккупированного Мелитополя в Запорожской области российские захватчики после точного удара ВСУ по местному аэродрому, который произошел 31 июля, перебрались в леса и прячутся. Захватчики бежали из захваченной воинской части, укрылись в лесу, поставили шлагбаум и выставили охрану.

Ранее сообщалось, что бойцы украинской морской пехоты нанесли мощный удар по скоплению российских оккупантов, которые собрались в полуразвалившемся здании.

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