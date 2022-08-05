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Умирает каждый 4-й пациент: в больницах Мариуполя возросла смертность из-за недостатка лекарств и медиков

5 августа 2022, 14:44

Захватчики издеваются из местных жителей, цинично предлагая им "купить лекарства в аптеках", которые принадлежат приближенным к главарям оккупантов лицам.

Мариуполь
В больницах Мариуполя стремительно выросла смертность из-за недостатка лекарств и медиков/ Telegran Андрющенко, Reuters

В Мариуполе на Донбассе стремительно ухудшилась ситуация со смертностью пациентов в местных больницах. Из-за недостатка лекарств и малого количества медицинского персонала умирает фактически каждый четвертый пациент.

Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко. Также он сообщил, что оккупанты предлагают людям покупать лекарства в аптеках, которые принадлежат лицам, приближенным к главарям захватчиков.

"Медицина. Фактически в больницах мрэ каждый четвертый пациент. Лекарств не хватает, цинично предлагают купить в аптеках, которые частично принадлежат приближенным к пушилину фирмам, частично – Тернавскому, который отдает часть прибыли криминальным структурам Иващенко (читай Петра Иванова)", – отмечает Андрющенко.

Также он отметил, что оккупанты пытаются обустроить лучшие условия для раненых российских военных, поэтому размещают их в палатах, а местных жителей – в коридорах.

Из-за того, что не хватает медицинского персонала, людей фактически бросают без присмотра. Это еще одна причина, почему возросла смертность.

"Инсулинозависимые в наихудшем состоянии. Привезенный из россии эндокринолог принимает только один раз в неделю в четверг в одной больнице. Он и "раздает" инсулин в шприцах. Поэтому везет не всем. Ситуацию совместимости, подбора инсулина вообще никто не контролирует. Просто медицины в городе нет. Никакой, кроме иллюзорной", – написал советник мэра Мариуполя.

Тела гражданских до сих пор лежат на улицах

Андрющенко также сообщал, что на улицах Мариуполя до сих пор лежат тела гражданских, упакованные в пластиковые пакеты.

"На перекрестке ул. Ломизова и Азовстальской до сих пор на улице лежат два трупа гражданских, упакованные в пластиковые пакеты. Пакеты разрывают бродячие собаки, растаскивая части тел по району. На обращения жителей оккупационная власть отказывается реагировать и проводить захоронения, отвечая "кому надо пусть тот и похоронит", – сообщил он.

Кроме этого, в городе уже были официально подтверждены 17 случаев острой кишечной инфекции из 23 обследованных на минувшей неделе. Половина из больных – дети. Оккупанты отмечают, что причиной распространения является еда.

Ранее сообщалось, что партизаны подожгли поле с зерном вблизи Мариуполя, чтобы оккупанты не смогли его украсть. Советник мэра Мариуполя уточнил, что пожар перекинулся на ремонтную базу, расположенную на окраине поселка Безыменное. На ее территории базы оккупанты ремонтируют и красят тяжелую военную технику.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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