Россия запустит спутник для Ирана и будет следить с него за Украиной – WP

Россия запустит спутник для Ирана и будет следить с него за Украиной/ скрин, Reuters

Россия в рамках договоренности с Ираном запустит разведывательный спутник для этой страны, однако в течение нескольких месяцев и сама им будет пользоваться, чтобы следить за Украиной.

Запуск спутника с названием "Хайям", согласно анонсу российского космического агентства "Роскосмос", планируется на 9 августа. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на западных чиновников в сфере безопасности.

Спутник запустит российская ракета-носитель "Союз". Запуск состоится с космической станции Байконур в Казахстане.

Россия согласно договоренности с Ираном построила и теперь запустит систему "Канопус-V", на которую установят камеру высокого разрешения. Отмечается, что имея такой спутник в космосе, Тегеран будет иметь очень широкие возможности, в частности, сможет непрерывно вести мониторинг важных объектов в Израиле и Персидском заливе.

При этом в издании отмечают, что Иран может не сразу взять под контроль спутник.

"Россия, которая изо всех сил пыталась достичь своих военных целей во время пятимесячного нападения на Украину, сообщила Тегерану, что планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше для усиления наблюдения за военными целями в этом конфликте, заявили два чиновника на условиях анонимности, сославшись на деликатность, связанную со сбором разведданных", – говорится в сообщении.

Напомним, вблизи оккупированного Мелитополя в Запорожской области российские захватчики после точного удара ВСУ по местному аэродрому, который произошел 31 июля, перебрались в леса и прячутся. Захватчики бежали из захваченной воинской части, укрылись в лесу, поставили шлагбаум и выставили охрану.

Ранее сообщалось, что бойцы украинской морской пехоты нанесли мощный удар по скоплению российских оккупантов, которые собрались в полуразвалившемся здании.

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