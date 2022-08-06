"Абсолютно все является стратегическим":эксперт назвал главную цель России в Украине

Россия хочет исчезновения Украины как государства - Петр Черник / УНИАН, facebook.com

Цель у россиян в войне против Украины всего одна — захватить как можно больше территорий, а желательно вообще ликвидировать украинскую государственность. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт Петр Черник.

"Надо понимать, что московский империализм не принимал и никогда не примет независимое украинское государство как таковое. Не удался блицкриг в первые дни этой войны — он по факту сыгран, поэтому они переходят в стадию затяжной войны по всей линии разграничения на юго-востоке", - считает эксперт.

И добавляет, что для страны-агрессора, России, абсолютно все направления фронта в Украине являются стратегическими.

"Концентрироваться на том, насколько являются стратегическими Запорожье или Харьков, донецкий плацдарм нет смысла — для них абсолютно все является стратегическим. К сожалению, задачи минимум они уже достигли - так называемый сухопутный коридор в Крым они прорубили. А от задания максимум они до сих пор не отказались, поэтому будут штурмовать там, где будут понимать, что это возможно", - убежден Черник.

Также эксперт считает, что движения России по подготовке наступления на юге напрямую связаны с успехами ВСУ в направлении Херсона.

"Как только у нас появляются предпосылки для взвешенных контрнаступательных действий, именно в том направлении Россия начинает накапливать больше своей живой силы и техники — это абсолютно логичные вещи и связанная между собой дихотомия. Классическая военная доктрина в прямом выражении", - говорит Черник.

Война в Украине - новости: