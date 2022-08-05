Во время спецзадания погиб Герой Украины Руслан Попов, который вывозил раненых из "Азовстали"

Украинский офицер ушел из жизни на юге Украины, когда группа разведчиков проводила спецоперацию.
Во время проведения на юге спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины погиб Герой Украины Руслан Попов.
Его посмертно наградили орденом "Золотая звезда" и присвоили звание "Героя Украины". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В ГУР рассказали, что Руслан Попов в 2014 году, когда началась российская агрессия на Донбассе, уже имел пенсию по выслуге лет как разведчик спецназа. Однако он не смог стоять в стороне и присоединился к защите родного государства от страны-агрессора РФ.
Когда произошло полномасштабное вторжение России в Украину, разведчик был в Мариуполе. В конце марта ему удалось выйти из окружения, однако он всё равно возвращался в город в составе эвакуационных рейсов, помогая вывозить раненых с "Азовстали".
"В разговоре со своими собратьями он говорил: "Мы собрались по одному принципу: "Родина. Защищать. Надо". Таким он и был верным собратом, отважным до последнего вздоха", – отмечают в ГУР Минобороны.
Офицер имел ряд наград: "За мужество при выполнении спецзаданий", "За воинскую доблесть", "За преданность военной разведке", "Защитнику Отечества", За участие в антитеррористической операции", медаль ООН, а также несколько памятных знаков отличия.
"Посмертно получил еще две награды: звание "Героя Украины" указом №505 президента Украины и орден "Золотая звезда". Военная разведка Украины выражает свои соболезнования семье Героя Украины, который отдал свою жизнь, защищая Украину от оккупантов", – говорится в сообщении ГУР.
Напомним, вблизи оккупированного Мелитополя в Запорожской области российские захватчики после точного удара ВСУ по местному аэродрому, который произошел 31 июля, перебрались в леса и прячутся. Захватчики бежали из захваченной воинской части, укрылись в лесу, поставили шлагбаум и выставили охрану.
Ранее сообщалось, что бойцы украинской морской пехоты нанесли мощный удар по скоплению российских оккупантов, которые собрались в полуразвалившемся здании.
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