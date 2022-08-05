Во время спецзадания погиб Герой Украины Руслан Попов, который вывозил раненых из "Азовстали"

Разведчик Руслан Попов/ ГУР МОУ, ua.depositphotos.com

Во время проведения на юге спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины погиб Герой Украины Руслан Попов.

Его посмертно наградили орденом "Золотая звезда" и присвоили звание "Героя Украины". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ГУР рассказали, что Руслан Попов в 2014 году, когда началась российская агрессия на Донбассе, уже имел пенсию по выслуге лет как разведчик спецназа. Однако он не смог стоять в стороне и присоединился к защите родного государства от страны-агрессора РФ.

Когда произошло полномасштабное вторжение России в Украину, разведчик был в Мариуполе. В конце марта ему удалось выйти из окружения, однако он всё равно возвращался в город в составе эвакуационных рейсов, помогая вывозить раненых с "Азовстали".

"В разговоре со своими собратьями он говорил: "Мы собрались по одному принципу: "Родина. Защищать. Надо". Таким он и был верным собратом, отважным до последнего вздоха", – отмечают в ГУР Минобороны.

Офицер имел ряд наград: "За мужество при выполнении спецзаданий", "За воинскую доблесть", "За преданность военной разведке", "Защитнику Отечества", За участие в антитеррористической операции", медаль ООН, а также несколько памятных знаков отличия.

Разведчик Руслан Попов/ ГУР МОУ

"Посмертно получил еще две награды: звание "Героя Украины" указом №505 президента Украины и орден "Золотая звезда". Военная разведка Украины выражает свои соболезнования семье Героя Украины, который отдал свою жизнь, защищая Украину от оккупантов", – говорится в сообщении ГУР.

Напомним, вблизи оккупированного Мелитополя в Запорожской области российские захватчики после точного удара ВСУ по местному аэродрому, который произошел 31 июля, перебрались в леса и прячутся. Захватчики бежали из захваченной воинской части, укрылись в лесу, поставили шлагбаум и выставили охрану.

Ранее сообщалось, что бойцы украинской морской пехоты нанесли мощный удар по скоплению российских оккупантов, которые собрались в полуразвалившемся здании.

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