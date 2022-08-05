Оккупанты под Мелитополем после удара ВСУ убежали в лес: боятся новых атак

Оккупанты под Мелитополем после удара ВСУ убежали в лес/ УНИАН joinfo.com

Вблизи оккупированного Мелитополя в Запорожской области российские захватчики после точного удара ВСУ по местному аэродрому, который произошел 31 июля, перебрались в леса и прячутся.

Оккупанты начали проводить ротацию своих военных баз. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

Сначала захватчики выехали из здания детского приюта в поселке Мирный, где они ранее организовали госпиталь.

Затем переехали и те российские военные, которые базировались в захваченной воинской части под Мирным. Как сообщают местные жители, оккупанты перебрались в лес Перед Новопилиповкой (село в 10 километрах от оккупированного Мелитополя). В лесу захватчики поставили шлагбаум, возле которого стоят военные с автоматами.

Кроме этого, оккупанты печатают пропагандистские газеты в здании захваченной частной типографии в поселке Мирный. Затем эти газеты они раздают в городах и селах, фиксируя это на камеру. В издании предполагают, что в этой типографии позже могут также печатать так называемые бюллетени-опросники для проведения псевдореферендума.

Удар ВСУ по аэродрому в Мелитополе

Напомним, в воскресенье, 31 июля, в районе аэродрома захваченного РФ Мелитополя Запорожской области прогремели взрывы. Аэродром в Мелитополе враг использовал как командный пункт и военную базу для самолетов и вертолетов.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты обсуждают возможность своего выхода из временно оккупированного Мелитополя. Они угрожают, что в таком случае вся заминированная инфраструктура города будет разрушена.

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