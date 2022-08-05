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Спас 203 человека от врагов на Киевщине на своем авто: невероятная история казахстанского украинца

5 августа 2022, 12:10

Сперва на блокпостах в Киевской области оккупанты его пропускали - благодаря казахстанскому паспорту. Но потом все равно обстреляли его автомобиль.

Мужчина, Буча
Константин Гудаускас / скриншот из видео / УНИАН

Гражданин Казахстана Константин Гудаускас спас 203 человека из Бучи, Ворзеля и Гостомеля ‒ в марте, когда там устраивали военные преступления русские оккупанты. Его историю записал портал "Шотам".

Как говорит Константин, он уже давно живет в Украине, но в Буче поселился всего за полгода до начала полномасштабного военного вторжения РФ поселился в Буче.

"И когда я увидел из окна этот ужас – высадку российских десантников на Гостомельский аэропорт, первые взрывы. Начал звонить своим знакомым и говорить: "Что я могу сделать". Они сказали: "Ты же гражданин Казахстана, попробуй вывезти из Ясногородки, это возле Дымера, одну семью, там беременная женщина на 8 месяце с тремя детьми"", ‒ говорит мужчина.

Так Константин вывез первую семью, а затем – вторую. На блокпостах оккупанты его пропускали благодаря казахстанскому паспорту.

Но потом агрессоры обстреляли его электромобиль и Константин был контужен.

"Я не знаю, как я жив остался, но остался. Пожалуй, чтобы приехать в Ворзель", – рассказывает Константин.

Из городка Ворзель Константин спас легендарного композитора Игоря Поклада (автора хитов "Ой, летели дикие гуси" и "Волшебная скрипка").

Жена Поклада вызвалась помогать Константину спасать людей из оккупированной Киевщины. Вскоре к ним с Константином присоединились другие волонтеры и местные жители. Мужчина спасал из Бучи, Ворзеля и Гостомеля, пока украинская армия не выбила оттуда оккупантов.

Напомним, ранее, в конце февраля нынешнего года, 64-летний житель Бучи Валентин Дидковский совершил подвиг ‒ в одиночку атаковав колонну оккупантов из гранатомета. Смелому мужчине удалось выжить и корректировать удары украинской армии по технике врага.

До того сообщалось о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины война России и Украины Бучанская резня
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