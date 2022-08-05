Удар ВСУ на Запорожье: командный пункт и склад БК оккупантов взлетели на воздух

ВСУ уничтожили позиции оккупантов / Скриншот

В Запорожской области бойцы одного из подразделений Вооруженных сил Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт и хранилище боеприпасов оккупантов РФ.

Для результативных действий украинским защитникам понадобились всего три мины, рассказал Аrmyinform минометчик ВСУ Степан.

Он пояснил, что в лесополосе размещался замаскированный командно-наблюдательный пункт противника, а рядом с ним – большой состав боекомплекта.

"Разведчикам подразделения удалось комплексно вычислить их месторасположение. Предоставленные ими координаты целей были настолько точными, что для выполнения огневой задачи по их обезвреживанию нам действительно понадобилось всего три мины…", - говорит украинский воин.

Отмечается, что ВСУ устроили ловушку для оккупантов, "засветив" ложные позиции. По которым враг нанес массированный удар.

"А враг, как еще во времена Второй мировой, воюет ливнями артиллерийских снарядов и ракет, и "мясом" своей же солдатни. Он на днях упорно бьет из всех калибров по нашим мишурным позициям, где украинские военнослужащие сымитировали активность и быстро отошли. Боеприпасов оркам не занимать, поэтому они просто перемалывают минами и снарядами "подставленные" им укрепления", - добавили в ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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