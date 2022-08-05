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Дождались, пока все соберутся, и уничтожили: ВСУ ювелирно смешали с землей группу оккупантов

5 августа 2022, 12:43

В видеозаписи инцидента видно, как оккупанты передвигаются рядом со зданием. В момент, когда все они заходят под крышу, украинские морпехи и нанесли удар.

Взрыв, ВСУ
ВСУ ювелирно смешали с землей группу оккупантов / скриншот из видео, УНИАН

Бойцы украинской морской пехоты нанесли мощный удар по скоплению российских оккупантов, которые собрались в полуразваленном здании. Видеозапись операции опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook.

Удар нанесли бойцы 503 отдельного батальона морской пехоты ‒ когда в здании собралось максимальное количество русских солдат.

В ролике видно, как оккупанты передвигаются рядом со зданием. В момент, когда все они заходят под крышу, украинские морпехи и нанесли удар.

Над местом удара сразу же поднялся густой дым. О потерях оккупанты официально не сообщали (неофициально - 19 человек), однако формальная логика говорит о том, что шансов остаться в живых у захватчиков было мало.

Напомним, ранее сообщалось - ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины в конце июля успешно выполнили более двухсот огневых задач, в результате чего оккупанты потеряли 111 солдат и офицеров. Защитники Украины разнесли российскую гаубицу Мста-Б, две самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С, беспилотный летательный аппарат Элерон.

За неделю из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Автор: Егор Бунин
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