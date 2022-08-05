Выпалили две Акации: ВСУ 'перемололи' позиции оккупантов вместе с самоходками

Огневое поражение врагу было нанесено при помощи бойцов из 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.
В Донецкой области украинские артиллеристы уничтожили две самоходные артиллерийские установки Акация российских оккупационных войск.
О результативных действиях украинских защитников сообщили в Facebook 43 отдельной артиллерийской бригадой имени гетмана Тараса Трясило.
Огневое поражение врагу было нанесено при помощи бойцов из 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.
"Наша прекрасная украинская земля в Донецкой области, из которой успешно выжгли две САУ 2С3 Акация. Работа выполнена 43 отдельной артиллерийской бригадой имени гетмана Тараса Трясило и нашими побратимами из 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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