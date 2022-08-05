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Выпалили две Акации: ВСУ "перемололи" позиции оккупантов вместе с самоходками

5 августа 2022, 13:30

Огневое поражение врагу было нанесено при помощи бойцов из 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

Выпалили две Акации: ВСУ 'перемололи' позиции оккупантов вместе с самоходками
Удар по позициям оккупантов / Facebook/43oabr

В Донецкой области украинские артиллеристы уничтожили две самоходные артиллерийские установки Акация российских оккупационных войск.

О результативных действиях украинских защитников сообщили в Facebook 43 отдельной артиллерийской бригадой имени гетмана Тараса Трясило.

Огневое поражение врагу было нанесено при помощи бойцов из 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

"Наша прекрасная украинская земля в Донецкой области, из которой успешно выжгли две САУ 2С3 Акация. Работа выполнена 43 отдельной артиллерийской бригадой имени гетмана Тараса Трясило и нашими побратимами из 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича", – говорится в сообщении.

Выпалили две Акации: ВСУ 'перемололи' позиции оккупантов вместе с самоходками
/ Facebook/43oabr

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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