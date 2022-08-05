ВСУ на Юге уничтожили три склада боеприпасов, четыре комплекса С-300 и 39 оккупантов

Украинская авиация атаковала склады вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах / Фото УНИАН

Защитники Украины разбили три склада с российскими боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаровке Херсонской области. Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

Украинская авиация атаковала склады вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт в Николаевской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили четыре зенитно-ракетные комплекса С-300, радиолокационную станцию ​​"Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Василек", а также девять автомобилей.

"Достоверно установлено, что из вражеских рядов вычеркнуты 39 рашистов, 4 зенитно-ракетных системы С-300, радиолокационная станция ​​"Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Василек", 9 единиц бронированной и автомобильной техники. Уничтожены три склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаревке. Окончательные потери врага – доразведываются", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, 2 августа ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли огневой удар по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке Херсонской области. Также авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам и один - по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.

Ранее украинские военные уничтожили еще два склада боеприпасов российских захватчиков, которые размещались на оккупированных территориях Донецкой и Херсонской областей.

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