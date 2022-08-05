ВСУ на Юге уничтожили три склада боеприпасов, четыре комплекса С-300 и 39 оккупантов

Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили четыре ЗРК С-300, радиолокационную станцию "Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Василек".
Защитники Украины разбили три склада с российскими боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаровке Херсонской области. Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.
Украинская авиация атаковала склады вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт в Николаевской области.
Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили четыре зенитно-ракетные комплекса С-300, радиолокационную станцию "Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Василек", а также девять автомобилей.
"Достоверно установлено, что из вражеских рядов вычеркнуты 39 рашистов, 4 зенитно-ракетных системы С-300, радиолокационная станция "Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Василек", 9 единиц бронированной и автомобильной техники. Уничтожены три склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаревке. Окончательные потери врага – доразведываются", - говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, 2 августа ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли огневой удар по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке Херсонской области. Также авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам и один - по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.
Ранее украинские военные уничтожили еще два склада боеприпасов российских захватчиков, которые размещались на оккупированных территориях Донецкой и Херсонской областей.
Смотрите новости Херсона онлайн:
Другие новости:
- ВСУ с неба ударили по двум вражеским складам боеприпасов и пяти опорным пунктам РФ на Юге
- На Юге ВСУ уничтожили шесть складов, командный пункт и больше сотни оккупантов
- ВСУ ударили по складам и скоплению сил врага на Юге: уничтожены 65 оккупантов