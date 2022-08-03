ВСУ нанесли мощный удар по базе российских военных в Чернобаевке

ВСУ мощно ударили по Чернобаевке / Фото Maxar Technologies

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли огневой удар по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке Херсонской области. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Также авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам и один - по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.

В Баштанском районе силы зенитно-ракетного подразделения сбили три крылатых ракеты Х-101.

В течение дня военные РФ нанесли два авиационных и два ракетных удара по украинским позициям. Атаки совершены с временно оккупированных территорий юга.

"Также в течение дня в очередной раз атакован Николаев. Два реактивных снаряда РСЗО "Ураган" попали в пригород. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Подтвержденные потери врага составляют:

20 оккупантов;

2 танка Т-72;

гаубица "Мста-Б";

4 единицы автомобильной и бронированной техники.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из кораблей и катеров, укрывающихся в безопасных районах. Из них два носителя 16 Калибров и три больших десантных корабля, отмечают в ОК.

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Как сообщал Главред, вечером 2 августа СМИ писали, что украинские военные мощно ударили по месту расположения российских захватчиков в Чернобаевке Херсонской области. Удар был нанесен в районе аэропорта.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в Херсонской области российские оккупационные войска потеряли еще более 10 старших офицеров, включая генералов. Результативные действия по уничтожению российских захватчиков произошли в Чернобаевке.

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