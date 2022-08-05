Эрдоган едет к Путину обсуждать "прекращение огня" в Украине и "зерновой коридор"

Реджеп Эрдоган проведет новую встречу с Владимиром Путиным / Коллаж Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 5 августа, в Сочи проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Среди заявленных тем встречи - российско-украинская война, говорится в сообщении турецкого агентства Анадолу.

Подчеркивается, что Эрдоган обсудит с Путиным ход реализации "зернового соглашения" по вывозу морем зерна из Украины на экспорт.

Отмечается, что лидеры Турции и РФ обсудят шаги по устранению проблем на пути действенности "зернового коридора".

"Касаясь темы войны в Украине, президент Турции акцентирует внимание на готовности Анкары к посильному вкладу в прекращение кровопролития и достижению режима прекращения огня", - уточняет турецкое агентство.

Ранее представитель компании отказался комментировать предложение Путина о БПЛА для РФ. Руководство турецкой компания Baykar Makina ‒ производителя Bayraktar заявило о том, что никогда не будет продавать их в Россию (ни сейчас, ни в будущем).

Напомним, ранее сообщалось о том, что министр обороны Украины Алексей Резников Украина получит еще десятки беспилотников "Байрактар". Об этом наше государство уже договорилось с компанией-производителем.

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